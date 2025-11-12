В Бийске пенсионеры пожаловались на детей, которые их "травят и вытеснили с лавочек"

Также школьники отключают электричество в квартирах пожилых людей и устраивают "детский террор"

12 ноября 2025

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске подростки почти пять лет не дают спокойно жить пожилым людям, которые проживают в пятиэтажном доме по адресу улица 8 Марта, 24, пишет "Бийский рабочий".

«Во двор приходит толпа подростков. Иногда это компания около десяти человек, а иной раз бывает и до 30 школьников. Они преследуют определенную цель, так и говорят: "Пойдемте бабок потроллим!" Ломают и марают ботинками двери, курят под окнами, один раз даже справили нужду в коляску, оставленную в подъезде», – отмечает издание.

Как рассказали местные жители, когда лето, подростки сидят на лавочках, курят, мусорят, употребляют различные напитки, шумят и матерятся, а с наступлением холодов – в подъездах. При этом жильцов, особенно тех, кто постарше, посылают "на три буквы". Попытки выгнать подростков, как отмечается, только раззадоривают их и смешат. А дети, которые проживают в доме, боятся гулять.

«Начинали с малого – сначала вытеснили с лавочек бабушек. Столы и скамейки, которые стояли во дворе, пришлось демонтировать, ведь они стали использоваться для "застолий". Вскоре "школота" заинтересовалась игровой площадкой, которую жильцы устанавливали за собственный счет», – уточняет издание.

Недавно придумали новую забаву – отключать электричество и убегать. В окна одной из квартир на первом этаже кидают кирпичи, сломали крышу подвала, камеру видеонаблюдения тоже сломали. Все эти действия жильцы называют "детским террором".

Жильцам подростки говорят, что они имеют право и по закону они могут гулять где угодно. Также вызывающе интересуются: "А что вы нам сделаете?"

«Мы просим сейчас одного – донести информацию до родителей, потому что они, скорее всего, даже не в курсе, что их ребенок делает», – рассказала горожанка.

Жители дома несколько раз вызывали полицию, сотрудники составляли протоколы. На место выезжала и инспектор по делам несовершеннолетних. О проблеме знают и в школе, где тоже пытаются помочь жильцам дома.

Ранее сообщалось о законопроекте, согласно которому школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию, чтобы попытаться вернуть их в нормальную жизнь.