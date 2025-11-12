В Бийске пенсионеры пожаловались на детей, которые их "травят и вытеснили с лавочек"
Также школьники отключают электричество в квартирах пожилых людей и устраивают "детский террор"
12 ноября 2025, 14:00, ИА Амител
В Бийске подростки почти пять лет не дают спокойно жить пожилым людям, которые проживают в пятиэтажном доме по адресу улица 8 Марта, 24, пишет "Бийский рабочий".
«Во двор приходит толпа подростков. Иногда это компания около десяти человек, а иной раз бывает и до 30 школьников. Они преследуют определенную цель, так и говорят: "Пойдемте бабок потроллим!" Ломают и марают ботинками двери, курят под окнами, один раз даже справили нужду в коляску, оставленную в подъезде», – отмечает издание.
Как рассказали местные жители, когда лето, подростки сидят на лавочках, курят, мусорят, употребляют различные напитки, шумят и матерятся, а с наступлением холодов – в подъездах. При этом жильцов, особенно тех, кто постарше, посылают "на три буквы". Попытки выгнать подростков, как отмечается, только раззадоривают их и смешат. А дети, которые проживают в доме, боятся гулять.
«Начинали с малого – сначала вытеснили с лавочек бабушек. Столы и скамейки, которые стояли во дворе, пришлось демонтировать, ведь они стали использоваться для "застолий". Вскоре "школота" заинтересовалась игровой площадкой, которую жильцы устанавливали за собственный счет», – уточняет издание.
Недавно придумали новую забаву – отключать электричество и убегать. В окна одной из квартир на первом этаже кидают кирпичи, сломали крышу подвала, камеру видеонаблюдения тоже сломали. Все эти действия жильцы называют "детским террором".
Жильцам подростки говорят, что они имеют право и по закону они могут гулять где угодно. Также вызывающе интересуются: "А что вы нам сделаете?"
«Мы просим сейчас одного – донести информацию до родителей, потому что они, скорее всего, даже не в курсе, что их ребенок делает», – рассказала горожанка.
Жители дома несколько раз вызывали полицию, сотрудники составляли протоколы. На место выезжала и инспектор по делам несовершеннолетних. О проблеме знают и в школе, где тоже пытаются помочь жильцам дома.
Ранее сообщалось о законопроекте, согласно которому школьных агрессоров хотят заставить убирать кабинеты и чистить территорию, чтобы попытаться вернуть их в нормальную жизнь.
14:06:30 12-11-2025
Вообще-то лавочки - это для нас, алкашей! Бабкам и детям здесь не место.
14:27:45 12-11-2025
Гость (14:06:30 12-11-2025) Вообще-то лавочки - это для нас, алкашей! Бабкам и детям зде... Малолетки хотят вывести взрослых на какие то словесные действия, если повезёт, оскорбления, всё снимают. Потом бегут жаловаться родителям, те с заявлениями в полицию. И выставляют счёт на деньги. Это последний модный развод на деньги. Бизнес, ни чего личного
15:28:18 12-11-2025
ВВП (14:27:45 12-11-2025) Малолетки хотят вывести взрослых на какие то словесные дейст... Почему бизнес не сделать на родителях этих подростков? Участковый уже в курсе адресов или сразу в колонию на воспитание?
14:30:16 12-11-2025
Ну так внушили же детям, что никто никому ничего не должен и что уважать кого-то тоже не надо.
14:59:06 12-11-2025
Лавочки во дворе- это зло
14:59:49 12-11-2025
много лет назад услышал мудрую фразу: "Человек получивший по морде сразу начинает разговаривать вежливей"
15:21:21 12-11-2025
Гость (14:59:49 12-11-2025) много лет назад услышал мудрую фразу: "Человек получивший по... Вы знаете, правда в этом есть. Но тут часто бывает, что разговаривать-то он начинает, но вот потом заточкой под ребро в темном подъезде есть шанс схлопотать.
15:43:05 12-11-2025
В Барнауле вообще трудно найти лавочку, чтоб присесть, особенно в центре. Вот я инвалид, заменили тазобедренные суставы. И мне просто необходимо при прогулках отдыхать, а негде. Хорошо, что в Новоалтайске почти в каждом дворе можно найти, где присесть.
16:38:11 12-11-2025
Гость (15:43:05 12-11-2025) В Барнауле вообще трудно найти лавочку, чтоб присесть, особе... Администрация считает, что зимой вам не нужны лавочки и урны, поэтому их все увезли в секретное место. Забота о населении она такая, беспощадная. Здоровому человеку в городе тяжело, а вам так и подавно.