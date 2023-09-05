В Барнауле построят 10-этажный дом напротив БЮИ

Инвестор уже скупил частные дома на улице Чернышевского

05 сентября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В центре Барнаула напротив БЮИ по ул. Чернышевского, 39, готовят участок для новой застройки.

Как пишет "Толк", инвестор скупил здесь как минимум три соседствующих малоэтажных дома и получилась площадка почти в 2,3 тысячи "квадратов".

Отмечается также, что еще летом власти города утвердили новую схему планировки и межевания для микрорайона, ограниченного пр. Комсомольским, ул. Чернышевского, Промышленной и Интернациональной. В общей сложности здесь хотят построить 13 многоэтажек, детсад, а также фитнес-центр, торгово-офисные комплексы и цветной бульвар, предварительно снеся весь частный сектор.

Что касается ул. Чернышевского, 39, то в этой схеме до 2026 года здесь планируют возвести угловой двухсекционный десятиэтажный дом с 66 квартирами на 165 жителей и 28 открытыми парковочными местами.