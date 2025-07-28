В Барнауле разыграли медали этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Победителями стали спортсмены из Калининграда и Кубы

28 июля 2025, 08:53, ИА Амител

Пляжный волейбол / Фото: Huy van / unsplash.com

В барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 27 июля разыграли медали этапа чемпионата РФ по пляжному волейболу. Золото взяли две Марии из калининградского "Локомотива" и пара из Кубы. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В поединке за бронзу у женщин состоялось московское дерби, где команда "ПроСнег" (Ольга Мотрич и Аделя Ахметова) выиграла у "Динамо-Водный стадион" (Елизавета Гаврюшенко и Василиса Швецова) со счетом 2:0 (21:9; 21:10).

Среди мужчин за третье место также боролись команды из Москвы: "Академия-2" (Денис Шекунов и Иван Чупринов) в двух сетах взяла у "ПроСнега-2" (Руслан Величко и Игорь Быканов) верх – 21:12, 21:15.

В финале у женщин калининградский "Локомотив-1", в котором играют две Марии – Егорова и Лазуренко, обыграл "Заречье-Одинцово" из Московской области (Анастасия Барсук и Дарья Павлова) – 2:0 (21:17; 21:16).

У мужчин в заключительных матчах сильнее оказалась пара из Кубы – Нослен Диас и Хорхе Алайо. Они выиграли у команды "Факел Ямал" из Нового Уренгоя (Максим Худяков и Мирослав Туровский) в двух партиях – 21:18, 21:12.

Напомним, всего за победу сражались 19 женских и 20 мужских пар. Столица Алтайского края приняла турнир такого масштаба впервые.