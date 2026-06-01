В Барнауле с 1 июня до 15 июля ограничили движение по переулку Ядринцева
Подрядная организация заменит водовод
01 июня 2026, 11:42, ИА Амител
Переулок Ядринцева / Фото: amic.ru
"Росводоканал Барнаул" с 1 июня начал реконструкцию участка водопроводных сетей в переулке Ядринцева. Из-за ремонта временно ограничили движение транспорта.
«На время реконструкции частично ограничат движение по нечетной стороне переулка Ядринцева», — ранее сообщили в компании.
Подрядная организация заменит водовод диаметром 300 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра.
Завершить работы планируют до 15 июля.
11:47:34 01-06-2026
Отлично!
11:59:35 01-06-2026
Для этого сначала там асфальт ремонтировали? Чтобы сейчас раскопать???
14:33:47 01-06-2026
Гость (11:59:35 01-06-2026) Для этого сначала там асфальт ремонтировали? Чтобы сейчас ра...
Народные приметы - мыть машину к дождю, класть асфальт к скорому ремонту тепло- водосетей...
14:51:13 01-06-2026
@ (14:33:47 01-06-2026) Народные приметы - мыть машину к дождю, класть асфальт к... Ремонтировали асфальт ближе к Партизанской. Копать будут на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной.
22:00:16 01-06-2026
dok_СФ (14:51:13 01-06-2026) Ремонтировали асфальт ближе к Партизанской. Копать будут на ... Ремонтировали? Такой ремонт курям на смех
14:59:43 01-06-2026
Теперь понятно почему пр. Строителей от Ядринцева в сторону пр. Красноармейского в три полосы забит...