НОВОСТИТранспорт

В Барнауле с 1 июня до 15 июля ограничили движение по переулку Ядринцева

Подрядная организация заменит водовод

01 июня 2026, 11:42, ИА Амител

Переулок Ядринцева / Фото: amic.ru
Переулок Ядринцева / Фото: amic.ru

"Росводоканал Барнаул" с 1 июня начал реконструкцию участка водопроводных сетей в переулке Ядринцева. Из-за ремонта временно ограничили движение транспорта.

«На время реконструкции частично ограничат движение по нечетной стороне переулка Ядринцева», — ранее сообщили в компании.

Подрядная организация заменит водовод диаметром 300 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра.

Завершить работы планируют до 15 июля.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул дорожное движение
       

Комментарии 6

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dok_СФ

11:47:34 01-06-2026

Отлично!

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Гость

11:59:35 01-06-2026

Для этого сначала там асфальт ремонтировали? Чтобы сейчас раскопать???

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@

14:33:47 01-06-2026

Гость (11:59:35 01-06-2026) Для этого сначала там асфальт ремонтировали? Чтобы сейчас ра...
Народные приметы - мыть машину к дождю, класть асфальт к скорому ремонту тепло- водосетей...

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dok_СФ

14:51:13 01-06-2026

@ (14:33:47 01-06-2026) Народные приметы - мыть машину к дождю, класть асфальт к... Ремонтировали асфальт ближе к Партизанской. Копать будут на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной.

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Гость

22:00:16 01-06-2026

dok_СФ (14:51:13 01-06-2026) Ремонтировали асфальт ближе к Партизанской. Копать будут на ... Ремонтировали? Такой ремонт курям на смех

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Гость

14:59:43 01-06-2026

Теперь понятно почему пр. Строителей от Ядринцева в сторону пр. Красноармейского в три полосы забит...

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