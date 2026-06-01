В Барнауле с 1 июня до 15 июля ограничили движение по переулку Ядринцева

Подрядная организация заменит водовод

01 июня 2026, 11:42, ИА Амител

Переулок Ядринцева / Фото: amic.ru

"Росводоканал Барнаул" с 1 июня начал реконструкцию участка водопроводных сетей в переулке Ядринцева. Из-за ремонта временно ограничили движение транспорта.

«На время реконструкции частично ограничат движение по нечетной стороне переулка Ядринцева», — ранее сообщили в компании.

Подрядная организация заменит водовод диаметром 300 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра.

Завершить работы планируют до 15 июля.