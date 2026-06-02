В Барнауле состоится концерт российско-колумбийского исполнителя Дмитрия Риберо-Феррейра

В его репертуар входят песни на русском, французском, испанском, английском, немецком, итальянском и португальском языках

02 июня 2026, 14:34, ИА Амител

В Государственной филармонии Алтайского края в понедельник, 8 июня, состоится сольный концерт яркого и харизматичного российско-колумбийского исполнителя Дмитрия Риберо-Феррейра. В программе прозвучат русское и аргентинское танго, хиты советской и зарубежной эстрады, латиноамериканские мелодии.

Дмитрий родился в Москве в семье советской актрисы Любови Полехиной и колумбийского режиссера Марио Риберо-Феррейра, автора оригинальной версии сериала "Не родись красивой".

«Но молодой человек с самого детства знал, что свяжет свою жизнь с музыкой, а не с театром или кино. С 8 лет Дмитрий жил в Колумбии, на родине отца, а дальнейшее высшее образование получил в США, окончив престижную Манхэттенскую консерваторию и актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке», — говорится в анонсе.

В репертуар Дмитрия Риберо-Феррейра, обладающего мягким, обворожительным и лирическим бас-баритоном, входят русские романсы, латиноамериканские ритмы (танго, баллады), песни советской эстрады, международные эстрадные хиты XX века на русском, французском, испанском, английском, немецком, итальянском и португальском языках.