В Барнауле состоится концерт российско-колумбийского исполнителя Дмитрия Риберо-Феррейра
В его репертуар входят песни на русском, французском, испанском, английском, немецком, итальянском и португальском языках
02 июня 2026, 14:34, ИА Амител
В Государственной филармонии Алтайского края в понедельник, 8 июня, состоится сольный концерт яркого и харизматичного российско-колумбийского исполнителя Дмитрия Риберо-Феррейра. В программе прозвучат русское и аргентинское танго, хиты советской и зарубежной эстрады, латиноамериканские мелодии.
Дмитрий родился в Москве в семье советской актрисы Любови Полехиной и колумбийского режиссера Марио Риберо-Феррейра, автора оригинальной версии сериала "Не родись красивой".
«Но молодой человек с самого детства знал, что свяжет свою жизнь с музыкой, а не с театром или кино. С 8 лет Дмитрий жил в Колумбии, на родине отца, а дальнейшее высшее образование получил в США, окончив престижную Манхэттенскую консерваторию и актерские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке», — говорится в анонсе.
В репертуар Дмитрия Риберо-Феррейра, обладающего мягким, обворожительным и лирическим бас-баритоном, входят русские романсы, латиноамериканские ритмы (танго, баллады), песни советской эстрады, международные эстрадные хиты XX века на русском, французском, испанском, английском, немецком, итальянском и португальском языках.
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