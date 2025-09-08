В барнаульской школе, где 10 лет не было спортзала, построили универсальную спортплощадку

Средства выделили из муниципального бюджета, часть профинансировала ГК "Жилищная инициатива"

08 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Открытие спортплощадки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле появилась новая универсальная спортивная площадка. Ее открыли 5 сентября в МБОУ "О(С)ОШ № 6" на проспекте Комсомольском, 68. Она станет местом, где смогут тренироваться не только ученики и учителя, но и жители микрорайона.

Особенное учебное заведение

МБОУ "О(С)ОШ № 6" не простое: здесь получают образование не только дети, но и взрослые – средний возраст от 16 до 50 лет. Многие совмещают учебу с работой и воспитанием детей, а кто-то возвращается к знаниям после долгого перерыва. За 80 лет школу окончили более десяти тысяч выпускников. Но в последнее десятилетие здесь не было собственного спортзала. Уроки физкультуры проходили в соседнем учебном заведении, а полноценной площадки для занятий спортом не хватало и жителям микрорайона.

Именно поэтому администрация школы вместе с активными горожанами разработала проект "Здоровое поколение". Его поддержали в рамках программы инициативного бюджетирования: средства выделили из муниципального бюджета, часть профинансировала ГК "Жилищная инициатива", поддержку оказал и депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов.

МБОУ "О(С)ОШ №6" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Результат совместной работы

«Уважаемые гости, родители, коллеги, конечно же, обучающие нашей школы. Этот день настал, и я вас всех поздравляю. Мы долго к этому шли, верили, надеялись. И вот он – результат совместной работы», – сказала директор школы Елена Акимова на открытии спортобъекта. Она поблагодарила администрацию города, района, депутатов, родителей, педагогов и инициативную группу, которая помогала готовить документы и сопровождала проект на всех этапах.

По словам директора, площадка сразу станет центром школьной жизни. В день открытия здесь выступила команда по чирлидингу "Экстрим", а ученица школы сделала первый баскетбольный бросок в корзину. Уже ко Дню учителя здесь планируют традиционный матч учителей против учеников. Если раньше это были шуточные состязания из-за отсутствия спортзала, то теперь "будет настоящий баскетбол" или еще что-то интересное.

Директор школы Елена Акимова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школе обучается много ребят, увлеченных спортом. Среди них – пловцы, бодибилдеры, спортсмены, занимающиеся греблей и панкратионом. С появлением площадки здесь планируют развивать и командные виды – баскетбол и волейбол.

Такие объекты нужны району

Советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник отметил, что для компании важно поддерживать проекты, которые делают жизнь горожан комфортнее.

«Прекрасно, что такой спортивный объект появился в Центральном районе с нашей помощью. Я уверен, что он станет популярной площадкой для проведения больших районных соревнований, а может быть, и городских. Рядом со школой мы реализуем проект ЖК "Чернышевский". Это кирпичный дом бизнес-класса, который находится в активной стадии строительства. Для нас важно, чтобы и жильцы наших домов, и ученики, и жители всего квартала получили хорошую спортивную точку притяжения и вели активный образ жизни», – отметил Алексей Линник.А также добавил, что генеральный директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов – известный волейболист. А потому открытие баскетбольно-волейбольной площадки особенно ценно для компании, которая готова и дальше помогать и поддерживать спортпроекты в Барнауле.

Например, застройщик реализует долгосрочный проект "Спортивная инициатива", в рамках которого в местах присутствия компании проводят спортивные события, мероприятия и праздники, поддерживают разные виды спорта.

Алексей Линник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Умение объединять усилия

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов напомнил, что идея создания площадки появилась несколько лет назад, когда один из учеников школы обратил внимание властей на отсутствие условий для занятий спортом. Тогда депутат посетил школу, поговорил с главой Барнаула Вячеславом Франком, и с этого момента началась системная работа. По словам депутата, значительный вклад внесли и выпускники учебного заведения, родители нынешних учащихся: они помогали силами, средствами, техникой, инициативой.

«Когда люди объединяются, инициатива прорастает во что-то прекрасное. Мы видим, что это превратилось в удовлетворение, удовольствие и для учащихся, и родителей, и учителей. Никто в этой истории не остался равнодушным. Все по мере своих сил принимали участие в создании этой площадки. Мы все вместе добились того, чтобы это получилось. Вот что значит уметь объединять усилия», – добавил Даниил Бессарабов.

Даниил Бессарабов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Будет востребована и у школы, и у района

Новая спортплощадка универсальна: здесь можно заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном и легкой атлетикой. Она открыта не только для школьников, учителей, но и для жителей микрорайона. Возможно, уже в ближайшее время здесь будут проводить спортивные праздники, районные и городские соревнования.

Открытие спортивной площадки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru