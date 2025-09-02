В центре Барнаула возводят элитный дом с премиальными лифтами и умными технологиями

"Эдем" – это уютный двор без машин, собственное место на парковке, система "Умный дом" и прямой выход в зеленый сквер и на набережную

Клубный дом "Эдем" / Фото предоставлено застройщиком

Жить в центре Барнаула, но при этом в приватности и уединении – звучит как мечта. В клубном доме "Эдем" это реальность. Из окон многих квартир открывается вид на реку, а со двора – прямой выход в сквер Рериха. Здесь нет ощущения многолюдности, суеты и вечной головной боли в поисках парковочного места. "Эдем" – эксклюзивный проект, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, но не готов идти на компромиссы в вопросах безопасности и личного пространства. Здесь можно наслаждаться комфортом, оставаясь в эпицентре городской жизни: набережная Оби для прогулок, уютные кафе, рестораны и магазины – все буквально в шаговой доступности. Элитное жилье уже в продаже.

Фундамент комфортной жизни

Клубный дом "Эдем" – камерный жилой комплекс всего на 28 квартир разных планировок (от компактных однокомнатных до просторных четырехкомнатных вариантов). Все они спроектированы с учетом максимального использования пространства и эргономики. Есть возможность индивидуальной планировки по желанию покупателя на стадии строительства.

"Эдем" возводят по адресу ул. Приречная, 12. Это стильное и современное здание всего в четыре этажа, фасады в сдержанных тонах с яркими акцентами и подсветкой. Особое внимание уделили гидроизоляции подземной части здания, что обеспечит долговечность и безопасность конструкции.

Удобство без компромиссов

Современные технологии – еще один важный аспект, который отличает квартиры "Эдема". Система "Умный дом" позволяет управлять освещением и отоплением с помощью смартфона. Простой доступ к голосовым помощникам, интеллектуальные сценарии для бытовых процессов и энергоэффективные технологии делают повседневную жизнь легкой и удобной.

Помимо умных технологий, за безопасность жилья отвечает закрытая территория дома с круглосуточным видеонаблюдением.

Клубный дом "Эдем" / Фото предоставлены застройщиком

Подземный паркинг "Эдема" на 34 машины решает главную боль многих новостроек. У каждой квартиры – свое парковочное место. Премиальные лифты, прямо с паркинга доставляющие на этаж, исключают любые неудобства, с которыми часто сталкиваются в многоквартирных домах. В "Эдеме" жильцы чувствуют себя частью исключительного пространства, обеспечивающего комфорт и приватность.

Еще одно несомненное преимущество подземной парковки – просторный двор без машин, в котором приятно и безопасно гулять и детям, и взрослым.

Удачное расположение

"Эдем" идеально сочетает все, что нужно для комфортной жизни. Скверы, парки, набережная Оби – места для неспешных семейных прогулок, свиданий и уединенного отдыха на свежем воздухе. При этом в нескольких минутах ходьбы от дома – энергия проспекта Ленина с его кафе, ресторанами и магазинами, которые делают городскую жизнь удобнее и разнообразнее.

Живите с комфортом, живите с уютом, живите в "Эдеме".

Застройщик – ООО СЗ Прометей. Подробнее о проекте, планировках и ценах можно узнать на сайте. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

