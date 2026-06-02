В Горно-Алтайске столкновение автобуса и иномарки закончилось серьезной травмой кондуктора

В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры

02 июня 2026, 23:36, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске днем 1 июня произошло ДТП с участием кроссовера и пассажирского автобуса. В результате аварии серьезные травмы получила кондуктор общественного транспорта, сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, столкновение произошло около 14:20 в районе дома № 93 по Коммунистическому проспекту. Автомобиль Lexus RX 330 под управлением 28-летней местной жительницы выполнял разворот на перекрестке. Во время маневра водитель не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автобусу "ПАЗ Вектор", которым управлял 51-летний житель республики.

После столкновения в Республиканскую больницу госпитализировали 49-летнюю женщину-кондуктора. Медики диагностировали у нее множественные переломы ребер.

В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. По данным полиции, никто из них не пострадал.

По итогам разбирательства водитель кроссовера привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, а также за непредоставление преимущества транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.