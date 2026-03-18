Госдума приняла закон об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО

Закон вступит в силу со дня официального опубликования

18 марта 2026, 08:15, ИА Амител

Водитель / Фото: amic.ru

Государственная Дума РФ окончательно приняла закон, который ограничивает количество штрафов за езду без полиса ОСАГО. Теперь водителя смогут привлекать к ответственности за такое нарушение только один раз в течение суток — вне зависимости от того, каким способом оно зафиксировано, пишет РИА Новости.

Ранее действовавшие нормы позволяли штрафовать автомобилистов неоднократно за один день, если нарушение фиксировали камеры. При этом штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

Изначально изменения планировалось распространить только на случаи автоматической фиксации, однако к третьему чтению из документа убрали уточнение о камерах. В итоге правило стало универсальным и касается всех способов выявления нарушения.

Согласно принятому закону, повторное привлечение к административной ответственности за управление автомобилем без ОСАГО в течение 24 часов с момента первой фиксации теперь исключается.

Ранее депутаты Государственной Думы предложили законодательно закрепить обязанность страховых компаний взыскивать выплаченные потерпевшим суммы с виновников дорожных аварий, если в их действиях были отягчающие обстоятельства.