НОВОСТИПроисшествия

В Грузинском Гардабани полностью сгорела главная елка

Спасти новогоднее дерево не удалось

23 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Сгоревшая елка / Фото: Telegram-канал Shot
Сгоревшая елка / Фото: Telegram-канал Shot

В городе Гардабани (Грузия) центральная новогодняя елка была полностью уничтожена огнем из-за начавшегося пожара, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время торжественного зажжения праздничной иллюминации. Как только подали электричество, дерево моментально загорелось.

Огонь очень быстро распространился, и от елки остались только головешки, это произошло прямо на глазах у публики. Зрители в испуге покинули место происшествия, успев отбежать на безопасное расстояние. Никто не пострадал.

Мать и ребенок сгорели заживо в страшном ДТП в Краснодаре / Shot

Мать и ребенок сгорели заживо в страшном ДТП в Краснодаре

Виновником аварии стал мужчина, уходивший от полицейской погони
НОВОСТИПроисшествия

Пожары

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:51:20 23-12-2025

Ёлочка, гори! )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:19:51 23-12-2025

Не правильно обмыли новую ёлку!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров