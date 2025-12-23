В Грузинском Гардабани полностью сгорела главная елка
Спасти новогоднее дерево не удалось
23 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
Сгоревшая елка / Фото: Telegram-канал Shot
В городе Гардабани (Грузия) центральная новогодняя елка была полностью уничтожена огнем из-за начавшегося пожара, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во время торжественного зажжения праздничной иллюминации. Как только подали электричество, дерево моментально загорелось.
Огонь очень быстро распространился, и от елки остались только головешки, это произошло прямо на глазах у публики. Зрители в испуге покинули место происшествия, успев отбежать на безопасное расстояние. Никто не пострадал.
15:51:20 23-12-2025
Ёлочка, гори! )))
16:19:51 23-12-2025
Не правильно обмыли новую ёлку!