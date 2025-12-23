В Грузинском Гардабани полностью сгорела главная елка

Спасти новогоднее дерево не удалось

23 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Сгоревшая елка / Фото: Telegram-канал Shot

В городе Гардабани (Грузия) центральная новогодняя елка была полностью уничтожена огнем из-за начавшегося пожара, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время торжественного зажжения праздничной иллюминации. Как только подали электричество, дерево моментально загорелось.

Огонь очень быстро распространился, и от елки остались только головешки, это произошло прямо на глазах у публики. Зрители в испуге покинули место происшествия, успев отбежать на безопасное расстояние. Никто не пострадал.