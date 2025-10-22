НОВОСТИПроисшествия

В Хабаровском крае подростки ложились на дорогу перед грузовиками

Представители Госавтоинспекции сообщили, что личность всех участников опасных игр уже установлена

22 октября 2025, 23:25, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Хабаровском крае возбуждено административное дело после появления в Сети шокирующего видео с подростками. На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как несовершеннолетние ложатся на проезжую часть перед движущимися грузовиками, сообщает transsibinfo.

Инцидент произошел на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Представители Госавтоинспекции сообщили, что личность всех участников опасных игр уже установлена. В настоящее время ведется разбирательство в отношении родителей и опекунов подростков.

В ответ на произошедшее в местной школе провели внеплановые уроки по безопасности дорожного движения. Для дополнительной профилактики на опасный участок трассы направлен дополнительный экипаж ДПС.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

23:31:36 22-10-2025

в следующий раз надо газ в палас и пусть мамашки дитяток потом соскребают.
на земле 8 ярдов живет - не велика потеря

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:06 23-10-2025

Гость (23:31:36 22-10-2025) в следующий раз надо газ в палас и пусть мамашки дитяток пот... Пока что, по закону, водитель имеет радужные перспективы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:56 23-10-2025

Здравствуй дружный детский дом !!!
А производителей лишить родительских прав с вычетом всех призовыз за уменее рожать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:20 23-10-2025

в местной школе провели внеплановые уроки по безопасности дорожного движения...

То есть эти безмозглые поступали так от незнания ПДД? А теперь будут знать и уже ни ни

  -3 Нравится
Ответить
