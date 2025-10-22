В Хабаровском крае подростки ложились на дорогу перед грузовиками
22 октября 2025, 23:25, ИА Амител
В Хабаровском крае возбуждено административное дело после появления в Сети шокирующего видео с подростками. На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как несовершеннолетние ложатся на проезжую часть перед движущимися грузовиками, сообщает transsibinfo.
Инцидент произошел на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.
Представители Госавтоинспекции сообщили, что личность всех участников опасных игр уже установлена. В настоящее время ведется разбирательство в отношении родителей и опекунов подростков.
В ответ на произошедшее в местной школе провели внеплановые уроки по безопасности дорожного движения. Для дополнительной профилактики на опасный участок трассы направлен дополнительный экипаж ДПС.
