В Хабаровском крае подростки ложились на дорогу перед грузовиками

Представители Госавтоинспекции сообщили, что личность всех участников опасных игр уже установлена

22 октября 2025, 23:25, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Хабаровском крае возбуждено административное дело после появления в Сети шокирующего видео с подростками. На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как несовершеннолетние ложатся на проезжую часть перед движущимися грузовиками, сообщает transsibinfo.

Инцидент произошел на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Представители Госавтоинспекции сообщили, что личность всех участников опасных игр уже установлена. В настоящее время ведется разбирательство в отношении родителей и опекунов подростков.

В ответ на произошедшее в местной школе провели внеплановые уроки по безопасности дорожного движения. Для дополнительной профилактики на опасный участок трассы направлен дополнительный экипаж ДПС.