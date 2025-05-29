В Minecraft появился город билайна с охотниками на мошенников

Игроки смогут распознавать схемы злоумышленников, защищать данные и получать награды

29 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5waKFwn

Злоумышленник / Фото: freepik.com

Оператор билайн представил собственную карту в метавселенной Minecraft* – "Охотники на мошенников". Это детективная игра с элементами кибербезопасности и интеграцией искусственного интеллекта, которая научит геймеров, как не стать жертвой интернет-мошенников.

Суть игры: участники становятся охотниками на мошенников и исследуют огромный виртуальный город ScamCity*. Они распознают схемы мошенничества и ловят злоумышленников с помощью бустеров безопасности в своих виртуальных смартфонах. Чтобы понять схему, нужно сначала поговорить с жертвой и узнать детали преступления. Участники будут общаться с NPC*-жителями, способными поддерживать разумный диалог с помощью ChatGPT*, и узнают реальные истории обмана. Все как в жизни, только в кубическом мире Minecraft.

В игре реализовали более ста мошеннических схем: от подменных номеров и звонков "от банка" до фишинга и поддельных сайтов. Участники узнают, как распознать угрозу, защитить личные данные и использовать инструменты киберзащиты – в том числе сервис "Моя безопасность" от билайна.

Охотники на мошенников не останутся и без зарплаты. За каждого пойманного мошенника игроки получают соты (внутриигровую валюту), которую можно обменивать на промокоды в интернет-магазине билайна. Чем активнее игрок, тем больше скидка.

Кроме того, в игре действует рейтинг охотников, и каждую неделю топ-3 игрока будут получать призы:

куб-антискама – светящийся куб с дисплеем, предлагающий забавные фразы для троллинга мошенников;

лампа охотника – атмосферная настольная лампа в стиле Minecraft;

футболка охотника на мошенников – фирменный мерч билайна в кубическом дизайне проекта.

Центр притяжения всех охотников на мошенников в ScamCity – башня билайна. Там игроки могут подзаряжать бустеры безопасности, тратить соты на призы, получать наводки на новых мошенников и отслеживать свой рейтинг. А еще участников ждут пасхалки и интересные отсылки к другим известным фантастическим вселенным, оказавшимся на карте билайна в кубическом мире Minecraft.

Ознакомиться с проектом и запустить игру можно на сайте ОхотникиНаМошенников.рф.

Возрастное ограничение 18+

*Minecraft ("Майнкрафт"); ScamCity ("СкамСити"); NPC ("ЭнПиСи"); ChatGPT ("ЧатДжиПиТи")

Фото: freepik.com

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