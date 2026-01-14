В одном из сел Алтайского края загорелся строительный вагончик

Возгорание удалось оперативно потушить

14 января 2026, 13:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Зональном районе Алтайского края в ночь на 13 января произошел пожар в строительной бытовке. Возгорание зафиксировали в окрестностях села Савиново, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных подразделений строительный вагончик был охвачен открытым огнем. Пламя распространилось на площади около 28 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались пять огнеборцев и две единицы специализированной техники. Возгорание удалось оперативно потушить и не допустить дальнейшего распространения огня.