В одном из сел Алтайского края загорелся строительный вагончик
Возгорание удалось оперативно потушить
14 января 2026, 13:00, ИА Амител
В Зональном районе Алтайского края в ночь на 13 января произошел пожар в строительной бытовке. Возгорание зафиксировали в окрестностях села Савиново, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия пожарных подразделений строительный вагончик был охвачен открытым огнем. Пламя распространилось на площади около 28 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались пять огнеборцев и две единицы специализированной техники. Возгорание удалось оперативно потушить и не допустить дальнейшего распространения огня.
«В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии, наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», – отметили в ведомстве.
