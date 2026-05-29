В России готовятся запустить 5G уже этим летом
Развитие 5G даст толчок российским технологиям: к 2031 году вся инфраструктура должна быть на отечественном оборудовании
29 мая 2026, 14:15, ИА Амител
Сети 5G могут появиться в России уже летом, но пользователи не заметят разницы, поскольку у операторов нет оборудования для работы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, пишет газета "Известия" со ссылкой на Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ).
На экранах телефонов может появиться значок 5G, однако скорость интернета останется прежней. Эксперты прогнозируют, что полноценный доступ к сетям пятого поколения появится в ближайшие годы только в крупных городах.
«Частоты для 5G, которые власти и операторы пытаются согласовать с конца 2010-х годов, могут быть выделены уже в следующем месяце. В конце июня большинство операторов получат диапазон 4,63–4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в мегаполисах», — сообщает издание.
Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее предназначенные для 2G, 3G и LTE, благодаря механизму технологической нейтральности. Согласно проекту решения ГКРЧ, все города с населением более миллиона человек должны получить услуги 5G/IMT-2020 к 31 декабря 2027 года.
Услуги 5G будут предоставляться с использованием отечественного оборудования, но переход будет поэтапным. К концу 2027 года доля российских радиоэлектронных средств в этих сетях должна составить не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полностью перейти на российское оборудование операторы должны к концу 2031 года.
14:25:51 29-05-2026
А потом ее заблокируют.
14:43:01 29-05-2026
Смотри, но не трогай )))
14:45:44 29-05-2026
а для чего это ?
все почти заблокировали , все работает через пень -колоду, зато скорости бешенные у оборудования да? )))
16:46:48 29-05-2026
запустят (скажут, по крайней мере, что запустили). Но заблокируют по соображениям безопасности. И ведь не придерешься, что врут
20:20:24 29-05-2026
а смысл. если всё в "белых" списках, можете отложить еще до 35 года, как это стало модно.
22:16:05 29-05-2026
А смысл в 5 жи, если и 3 жи и 4 жи и на 10% не работает ? А понял что бы 5 жи на 0.5% работало)))
00:13:42 30-05-2026
В Китае уже лет 5 работает 5 ДЖИ не только в крупных городах, но и в деревнях. Отстаем как всегда.
07:28:33 30-05-2026
мало свч грязи,мало.мало онкологии,мало...
10:08:30 30-05-2026
Он не нужен!!!!