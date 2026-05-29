Развитие 5G даст толчок российским технологиям: к 2031 году вся инфраструктура должна быть на отечественном оборудовании

29 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Сети 5G / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сети 5G могут появиться в России уже летом, но пользователи не заметят разницы, поскольку у операторов нет оборудования для работы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, пишет газета "Известия" со ссылкой на Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ).

На экранах телефонов может появиться значок 5G, однако скорость интернета останется прежней. Эксперты прогнозируют, что полноценный доступ к сетям пятого поколения появится в ближайшие годы только в крупных городах.

«Частоты для 5G, которые власти и операторы пытаются согласовать с конца 2010-х годов, могут быть выделены уже в следующем месяце. В конце июня большинство операторов получат диапазон 4,63–4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в мегаполисах», — сообщает издание.

Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее предназначенные для 2G, 3G и LTE, благодаря механизму технологической нейтральности. Согласно проекту решения ГКРЧ, все города с населением более миллиона человек должны получить услуги 5G/IMT-2020 к 31 декабря 2027 года.

Услуги 5G будут предоставляться с использованием отечественного оборудования, но переход будет поэтапным. К концу 2027 года доля российских радиоэлектронных средств в этих сетях должна составить не менее 1%, к 2030 году — не менее 50%, а полностью перейти на российское оборудование операторы должны к концу 2031 года.