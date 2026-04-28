Плату за международный мобильный трафик сверх 15 Гб могут ввести в России

Механизм дополнительной тарификации международного трафика находится в стадии проработки

28 апреля 2026, 20:02, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ассоциация компаний связи получила разъяснения Минцифры России по поводу возможного введения дополнительной платы за международный интернет-трафик, который активно обсуждается в отрасли. Поводом стал рассматриваемый порог в 15 Гб в месяц: после его превышения для пользователей мобильных сетей может начать действовать отдельная тарификация, сообщает "Газета.ру". Речь идет о потенциальных изменениях, способных повлиять на стоимость интернет-доступа для части абонентов.

Как отмечают эксперты, в ответе ведомства от 27 апреля 2026 года прямо указано, что механизм дополнительной тарификации международного трафика находится в стадии проработки. При этом уточняется, что соответствующие меры рассматриваются именно для мобильных сетей, что может означать их последующее внедрение в тарифную политику операторов.

В документе отдельно подчеркивается подход регулятора к VPN-сервисам: их использование, если речь идет о доступе к заблокированным ресурсам, фактически приравнивается к международному трафику. Такой подход может изменить принципы учета и тарификации подобных соединений, если соответствующие решения будут приняты.

Кроме того, указывается, что ограничение доступа к VPN-сервисам, не соблюдающим требования российского законодательства, может осуществляться через централизованное управление сетью связи общего пользования. Эти полномочия закреплены за Роскомнадзором, который вправе принимать решения о блокировке при несоблюдении установленных норм.

В Минцифры России также добавили, что совместно с другими уполномоченными органами продолжается работа по противодействию сервисам, нарушающим законодательство в части доступа к запрещенным ресурсам, что указывает на комплексный характер обсуждаемых мер.