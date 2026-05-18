Онколог предупредил об особой опасности ультрафиолета для пожилых людей
Врач советует избегать дневных прогулок и пользоваться солнцезащитными кремами
18 мая 2026, 17:00, ИА Амител
Ультрафиолетовые лучи негативно сказываются на пожилых людях, предупредил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин.
«Негативное влияние солнца — это в основном проблема людей пожилого возраста. Чем старше, тем хуже. Потому что защитные ресурсы уменьшаются, кожа подсыхает, происходят и другие возрастные изменения. Основные факторы риска: возраст, состояние кожи», — отметил Черемушкин.
При этом он заявил, что в России ситуация с заболеваемостью гораздо спокойнее, чем в Австралии или Техасе, где разница в показателях может быть стократной, в первую очередь — благодаря короткому лету.
Черемушкин посоветовал в жаркую погоду избегать прогулок в дневное время и не пренебрегать солнцезащитными кремами.
17:50:42 18-05-2026
а еще сверхновые иногда взрываются, гамма-всплески, там всякие.
мало ли что.
поэтому евгению черемушкину лучше не думать о природе вещей