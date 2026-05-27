Онколог Башанкаев назвал главные меры профилактики рака
Регулярная диспансеризация, правильное питание, физкультура, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры профилактики
27 мая 2026, 11:41, ИА Амител
Хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с РИА Новости рассказал, как снизить риск развития злокачественных опухолей.
«В первую очередь нужно проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет. Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем», — сказал врач.
По словам врача, важно не игнорировать симптомы и вовремя обращаться к специалисту.
«Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», — подчеркнул Башанкаев.
11:55:57 27-05-2026
Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», —
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Верно, и по мнению нашего победителя медиарейтинга -ждать плановое УЗИ полгода-это чем раньше
у него и в отчетах все красиво на этот счет
11:57:43 27-05-2026
особенно саркастично порадовано правильное питание и диспансеризация
17:10:41 27-05-2026
Снова эта картинка от ИИ - пациент выписывает доктору рецепт , как надо жить))))
17:45:33 27-05-2026
Светлана (17:10:41 27-05-2026) Снова эта картинка от ИИ - пациент выписывает доктору реце... Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru