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Онколог Башанкаев назвал главные меры профилактики рака

Регулярная диспансеризация, правильное питание, физкультура, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры профилактики

27 мая 2026, 11:41, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru
Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с РИА Новости рассказал, как снизить риск развития злокачественных опухолей.

«В первую очередь нужно проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет. Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем», — сказал врач.

По словам врача, важно не игнорировать симптомы и вовремя обращаться к специалисту.

«Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», — подчеркнул Башанкаев.

Здоровье советы эксперта
       

Комментарии 4

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Гость

11:55:57 27-05-2026

Чем раньше выявляется заболевание, тем выше шансы на успешное лечение», —
===
Верно, и по мнению нашего победителя медиарейтинга -ждать плановое УЗИ полгода-это чем раньше
у него и в отчетах все красиво на этот счет

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Гость

11:57:43 27-05-2026

особенно саркастично порадовано правильное питание и диспансеризация

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Светлана

17:10:41 27-05-2026

Снова эта картинка от ИИ - пациент выписывает доктору рецепт , как надо жить))))

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Доктор

17:45:33 27-05-2026

Светлана (17:10:41 27-05-2026) Снова эта картинка от ИИ - пациент выписывает доктору реце... Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

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