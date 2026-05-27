Регулярная диспансеризация, правильное питание, физкультура, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры профилактики

27 мая 2026, 11:41, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Хирург-онколог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в беседе с РИА Новости рассказал, как снизить риск развития злокачественных опухолей.

«В первую очередь нужно проходить регулярную диспансеризацию и обследования, особенно после 45 лет. Большое значение имеет питание, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем», — сказал врач.

По словам врача, важно не игнорировать симптомы и вовремя обращаться к специалисту.