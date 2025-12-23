В России впервые возбудили дело о госизмене в отношении участника СВО

Подробности не раскрываются

23 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В России впервые возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении участника специальной военной операции. Обвинение предъявлено военнослужащему Антону Куруу. Рассмотрение дела началось в Южном военном суде, пишет "Абзац".

Согласно публикациям в СМИ, это первое подобное дело в рамках СВО. Подробности обвинения, включая конкретные действия, которые вменяются военнослужащему, не раскрываются. Первое заседание по делу было отложено из-за неявки обвиняемого.

Известно, что Антон Куруу участвовал в СВО с весны 2022 года и в мае 2023 года получал благодарность от главы Республики Тыва.