В России впервые возбудили дело о госизмене в отношении участника СВО

Подробности не раскрываются

23 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В России впервые возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении участника специальной военной операции. Обвинение предъявлено военнослужащему Антону Куруу. Рассмотрение дела началось в Южном военном суде, пишет "Абзац".

Согласно публикациям в СМИ, это первое подобное дело в рамках СВО. Подробности обвинения, включая конкретные действия, которые вменяются военнослужащему, не раскрываются. Первое заседание по делу было отложено из-за неявки обвиняемого.

Известно, что Антон Куруу участвовал в СВО с весны 2022 года и в мае 2023 года получал благодарность от главы Республики Тыва.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:48:23 23-12-2025

Страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:11 23-12-2025

Гость (09:48:23 23-12-2025) Страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое, мы н... Ну почему, это значит что статья 29 конституции вроде есть, но ее уже нет. А значит за "базар" надо отвечать нынче.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:54 23-12-2025

С такой фамилией - и на свободе?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:24 23-12-2025

Дело ясное, что дело тёмное.

  8 Нравится
Ответить
