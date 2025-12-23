В России впервые возбудили дело о госизмене в отношении участника СВО
Подробности не раскрываются
23 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В России впервые возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении участника специальной военной операции. Обвинение предъявлено военнослужащему Антону Куруу. Рассмотрение дела началось в Южном военном суде, пишет "Абзац".
Согласно публикациям в СМИ, это первое подобное дело в рамках СВО. Подробности обвинения, включая конкретные действия, которые вменяются военнослужащему, не раскрываются. Первое заседание по делу было отложено из-за неявки обвиняемого.
Известно, что Антон Куруу участвовал в СВО с весны 2022 года и в мае 2023 года получал благодарность от главы Республики Тыва.
09:48:23 23-12-2025
Страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое
10:15:11 23-12-2025
Гость (09:48:23 23-12-2025) Страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое, мы н... Ну почему, это значит что статья 29 конституции вроде есть, но ее уже нет. А значит за "базар" надо отвечать нынче.
10:15:54 23-12-2025
С такой фамилией - и на свободе?
11:27:24 23-12-2025
Дело ясное, что дело тёмное.