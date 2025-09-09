В Рубцовске при свечах дадут живой концерт произведений мировой классики и хитов "Битлз"
Билеты можно купить со скидкой 20%
09 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHFB464
25 сентября 2025 года в Рубцовске пройдет необычное музыкально-световое шоу. В 19:00 на сцене Драматического театра (ул. Карла Маркса, 141) оркестр Muse* даст живой концерт в особой атмосфере – зал осветят тысячи свечей.
Это будет не просто выступление, а настоящий диалог с искусством, способный вызвать невероятные впечатления. Зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.
В программе – произведения от великой классики до мировых хитов:
- Вивальди;
- Бетховен;
- Адель;
- "Битлз".
Особенности концерта:
- живое исполнение профессионального оркестра;
- филигранно подобранный репертуар;
- зал, наполненный теплом и уютом свечей;
- шоу доступно только в рамках мирового тура.
Билеты можно купить онлайн по ссылке. С 9 до 12 сентября 2025 года действует скидка 20% по промокоду "ЛЮБОВЬ". Подробнее – на сайте.
* Muse ("Мьюз")
Количество билетов ограничено
Возрастное ограничение 6+
ИП Проскурин Леонид Игоревич; ОГРНИП: 321703100016936Реклама
10:05:51 09-09-2025
Наконец в Рубцовке что-то порядочное прозвучит. А не только Бутырка с Лесоповалом.
И "Голуби кружат над нашей зоной"!