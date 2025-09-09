В Рубцовске при свечах дадут живой концерт произведений мировой классики и хитов "Битлз"

Билеты можно купить со скидкой 20%

Концерт оркестра Muse / Фото: Кошкина Виктория

25 сентября 2025 года в Рубцовске пройдет необычное музыкально-световое шоу. В 19:00 на сцене Драматического театра (ул. Карла Маркса, 141) оркестр Muse* даст живой концерт в особой атмосфере – зал осветят тысячи свечей.

Это будет не просто выступление, а настоящий диалог с искусством, способный вызвать невероятные впечатления. Зрители отмечают сказочную атмосферу, которую невозможно забыть.

В программе – произведения от великой классики до мировых хитов:

Вивальди;

Бетховен;

Адель;

"Битлз".

Концерт оркестра Muse / Фото: Кошкина Виктория

Особенности концерта:

живое исполнение профессионального оркестра;

филигранно подобранный репертуар;

зал, наполненный теплом и уютом свечей;

шоу доступно только в рамках мирового тура.

Билеты можно купить онлайн по ссылке. С 9 до 12 сентября 2025 года действует скидка 20% по промокоду "ЛЮБОВЬ". Подробнее – на сайте.

* Muse ("Мьюз")

Количество билетов ограничено

Возрастное ограничение 6+

