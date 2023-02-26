В Рубцовске женщина чуть не накормила ребенка хлебом с гвоздем внутри

Кусок металла попался ещё одной жительнице. Вместе они собираются обратиться в прокуратуру

26 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: t.me/mash_siberia

Жительница Рубцовска купила в магазине хлеб "Виталий" и обнаружила в нём гвоздь. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, первый кусочек взяла её дочь, и она по счастливой случайности вовремя разглядела в нём опасность.

После обнаружения гвоздя женщина обратилась в магазин, который вернул ей деньги. Ей удалось выяснить, что производит опасный хлеб местный предприниматель Виталий Башлыков. По телефону обсудить с ним ситуацию не удалось, а в его пекарне с ней тоже говорить отказались.

Она выяснила, что кусок металла попался ещё одной жительнице. Вместе с другими рубцовчанами они решили пожаловаться в прокуратуру.