В Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии

По данным ведомства, преступник открыл огонь из охотничьего гладкоствольного оружия и сделал не менее трех выстрелов

18 июня 2024, 21:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: sledcom.ru

Мужчина открыл стрельбу на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, один мужчина получил ранения, погибла женщина.

По данным ведомства, преступник открыл огонь из охотничьего гладкоствольного оружия и сделал не менее трех выстрелов. По версии правоохранителей, причиной конфликта стал имущественный спор и неприязненные отношения.

66-летний стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование находится на контроле в прокуратуре Московского района Рязани.