В Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии
По данным ведомства, преступник открыл огонь из охотничьего гладкоствольного оружия и сделал не менее трех выстрелов
18 июня 2024, 21:20, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: sledcom.ru
Мужчина открыл стрельбу на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, один мужчина получил ранения, погибла женщина.
По данным ведомства, преступник открыл огонь из охотничьего гладкоствольного оружия и сделал не менее трех выстрелов. По версии правоохранителей, причиной конфликта стал имущественный спор и неприязненные отношения.
66-летний стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование находится на контроле в прокуратуре Московского района Рязани.
07:31:00 19-06-2024
66-летний стрелок задержан --- а Родину защищать уже не сможет, возраст. Хотя разрешение на ружье продлил, медкомиссию прошел
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Гость (07:31:00 19-06-2024) 66-летний стрелок задержан --- а Родину защищать уже не смож...
А на Родину кто-то напал? От кого ее надо защищать?
07:50:17 19-06-2024
Гость (07:37:14 19-06-2024) А на Родину кто-то напал? От кого ее надо защищать? ... Чтобы это понять, надо мозги иметь. Тем более, что его Родина --- СССР