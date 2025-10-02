В санатории "Белокуриха" открыли центр для лечения суставов с британским оборудованием

Здесь не просто лечат, а создают экосистему здоровья

Медицинский центр санатория "Белокуриха" / Фото: Людмила Карнаухова

В конце сентября в санатории "Белокуриха" в одноименном городе-курорте Алтайского края торжественно открыли новый Центр по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это событие стало важным этапом в развитии курорта и символизирует переход от классической здравницы к многофункциональной экосистеме здоровья, где гармонично сочетаются медицина, сервис, отдых и питание. Новый центр оснащен уникальным британским оборудованием, которое доступно лишь нескольким медицинским учреждениям по всей стране.

Центр для восстановления здоровья

Новый центр, расположенный в одном из ведущих санаториев Алтайского края, вобрал в себя проверенные практики лечения и реабилитации. Здесь работают опытные специалисты: неврологи, психотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, а также иглорефлексотерапевт и ортопед. Для лечения пациентам предлагают передовые методики, такие как ударно-волновая терапия, гипокситерапия и инновационные методики релаксации. Все эти технологии позволят принимать до 200 пациентов в день. А ведь более половины пациентов, которые приезжают в Белокуриху, имеют именно заболевания опорно-двигательного аппарата.

Этот центр – давняя мечта заместителя главного врача по лечебной работе санатория Владимира Веснера.

«Мы объединяем неврологию и ортопедию, ведь в основе большинства проблем – мышцы и связки, а не только позвоночные диски. Более 90% случаев – миофасциальные боли. Наш подход – точная диагностика, комплекс методов и индивидуальная физкультура. У нас есть пациенты, которые не испытывают боли 10–12 лет», – отметил Владимир Веснер.

Медицинский центр санатория "Белокуриха" / Фото: Людмила Карнаухова

Новый подход к лечению и оздоровлению

"Курорт Белокуриха" идет в ногу с современными трендами здравоохранения, открывая новые центры и направления. За последние три года на базе курорта появились специализированные центры по превентивной медицине, кардиологии и гинекологии, а также СПА. Новый Центр заболеваний опорно-двигательного аппарата логично продолжает эту стратегию.

«Мы научились хорошо лечить хронические болезни, но миссия курорта – сохранять здоровье здоровым. Любой гость может пройти скрининг организма, получить паспорт здоровья и стратегию дальнейших действий. Мы создаем условия, где медицина работает вместе с гостиницей, сервисом и питанием. Гость видит результат и возвращается», – подчеркнула главный врач сети Татьяна Коваленко.

Кроме того, "Курорт Белокуриха" активно развивает концепцию целостного подхода к здоровью: помимо медицинского обслуживания, здесь большое внимание уделяют моральной и психологической реабилитации гостей.

«Мы рассматриваем пациента в единстве – тело, психика и образ жизни», – добавила главврач санатория Наталья Игнатовская.

А еще здесь есть своя курортная поликлиника. Гости санатория могут сделать скрининг по 28 параметрам, УЗИ, рентген, исследования микробиоты, широкий спектр биохимии. Сейчас вводят PRP-терапию, внутритканевую электростимуляцию, в планах – IV-терапия и озонотерапия.

«К 2026 году мы планируем открыть Центр превентивной медицины. Его задача – выявлять факторы риска и предупреждать хронические болезни. Человек должен уезжать с четкой стратегией здоровья», – рассказала главный врач поликлиники Лариса Тырышкина.

Забота о здоровье через комфорт и питание

Не менее важной частью концепции "Курорта Белокуриха" всегда было создание комфортных условий для отдыха. Здесь предусмотрены различные категории номеров, включая люксовые и премиум-опции, что отвечает запросам современных гостей. Особое внимание уделяют питанию: дочернее хозяйство "Алтайские луга" снабжает курорт экологически чистыми продуктами, включая мясо, молочные продукты, овощи и рыбу.

«Сегодня гость ясно говорит: комфорт – это база. И мы отвечаем на этот запрос», – отмечает директор по маркетингу Екатерина Гулькова.

А директор по питанию Оксана Соболь добавила, что при всем этом, еда – часть лечения, а не развлечение.

Создание экосистемы здоровья

Генеральный директор "Курорта Белокуриха" Константин Ежов отметил, что их компания сегодня – это не просто курорт, а настоящая экосистема, где все этапы – от строительства до ухода за территорией – реализуют своими силами. Он уверен, что пришло время рассказывать о новых достижениях и трендах, которые задает "Курорт Белокуриха" в сфере оздоровления и туризма.

«Мы не просто лечим, но и строим, кормим, развиваем территорию и задаем новые стандарты», – подытожил Константин Ежов.

