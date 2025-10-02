В санатории "Белокуриха" открыли центр для лечения суставов с британским оборудованием
Здесь не просто лечат, а создают экосистему здоровья
02 октября 2025, 10:00, ИА Амител
В конце сентября в санатории "Белокуриха" в одноименном городе-курорте Алтайского края торжественно открыли новый Центр по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это событие стало важным этапом в развитии курорта и символизирует переход от классической здравницы к многофункциональной экосистеме здоровья, где гармонично сочетаются медицина, сервис, отдых и питание. Новый центр оснащен уникальным британским оборудованием, которое доступно лишь нескольким медицинским учреждениям по всей стране.
Центр для восстановления здоровья
Новый центр, расположенный в одном из ведущих санаториев Алтайского края, вобрал в себя проверенные практики лечения и реабилитации. Здесь работают опытные специалисты: неврологи, психотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, а также иглорефлексотерапевт и ортопед. Для лечения пациентам предлагают передовые методики, такие как ударно-волновая терапия, гипокситерапия и инновационные методики релаксации. Все эти технологии позволят принимать до 200 пациентов в день. А ведь более половины пациентов, которые приезжают в Белокуриху, имеют именно заболевания опорно-двигательного аппарата.
Этот центр – давняя мечта заместителя главного врача по лечебной работе санатория Владимира Веснера.
«Мы объединяем неврологию и ортопедию, ведь в основе большинства проблем – мышцы и связки, а не только позвоночные диски. Более 90% случаев – миофасциальные боли. Наш подход – точная диагностика, комплекс методов и индивидуальная физкультура. У нас есть пациенты, которые не испытывают боли 10–12 лет», – отметил Владимир Веснер.
Новый подход к лечению и оздоровлению
"Курорт Белокуриха" идет в ногу с современными трендами здравоохранения, открывая новые центры и направления. За последние три года на базе курорта появились специализированные центры по превентивной медицине, кардиологии и гинекологии, а также СПА. Новый Центр заболеваний опорно-двигательного аппарата логично продолжает эту стратегию.
«Мы научились хорошо лечить хронические болезни, но миссия курорта – сохранять здоровье здоровым. Любой гость может пройти скрининг организма, получить паспорт здоровья и стратегию дальнейших действий. Мы создаем условия, где медицина работает вместе с гостиницей, сервисом и питанием. Гость видит результат и возвращается», – подчеркнула главный врач сети Татьяна Коваленко.
Кроме того, "Курорт Белокуриха" активно развивает концепцию целостного подхода к здоровью: помимо медицинского обслуживания, здесь большое внимание уделяют моральной и психологической реабилитации гостей.
«Мы рассматриваем пациента в единстве – тело, психика и образ жизни», – добавила главврач санатория Наталья Игнатовская.
А еще здесь есть своя курортная поликлиника. Гости санатория могут сделать скрининг по 28 параметрам, УЗИ, рентген, исследования микробиоты, широкий спектр биохимии. Сейчас вводят PRP-терапию, внутритканевую электростимуляцию, в планах – IV-терапия и озонотерапия.
«К 2026 году мы планируем открыть Центр превентивной медицины. Его задача – выявлять факторы риска и предупреждать хронические болезни. Человек должен уезжать с четкой стратегией здоровья», – рассказала главный врач поликлиники Лариса Тырышкина.
Забота о здоровье через комфорт и питание
Не менее важной частью концепции "Курорта Белокуриха" всегда было создание комфортных условий для отдыха. Здесь предусмотрены различные категории номеров, включая люксовые и премиум-опции, что отвечает запросам современных гостей. Особое внимание уделяют питанию: дочернее хозяйство "Алтайские луга" снабжает курорт экологически чистыми продуктами, включая мясо, молочные продукты, овощи и рыбу.
«Сегодня гость ясно говорит: комфорт – это база. И мы отвечаем на этот запрос», – отмечает директор по маркетингу Екатерина Гулькова.
А директор по питанию Оксана Соболь добавила, что при всем этом, еда – часть лечения, а не развлечение.
Создание экосистемы здоровья
Генеральный директор "Курорта Белокуриха" Константин Ежов отметил, что их компания сегодня – это не просто курорт, а настоящая экосистема, где все этапы – от строительства до ухода за территорией – реализуют своими силами. Он уверен, что пришло время рассказывать о новых достижениях и трендах, которые задает "Курорт Белокуриха" в сфере оздоровления и туризма.
«Мы не просто лечим, но и строим, кормим, развиваем территорию и задаем новые стандарты», – подытожил Константин Ежов.
10:03:33 02-10-2025
В этой белокурихе заоблачные цены
10:03:52 02-10-2025
использование британского оборудования это прежде всего преклонение перед Западом.
Его нужно заменить на надёжное советское оборудование в недельный срок, о замене отчитаться.
10:04:40 02-10-2025
С Британским оборудованием ! Никак без европы
10:23:23 02-10-2025
Гость (10:04:40 02-10-2025) С Британским оборудованием ! Никак без европы... Всё что давно куплено иностранное, все всё выбросить теперь?! Выкиньте из дома плиту, холодильник, СВЧ, вытяжку, телевизоры, компьютеры, пылесос и т.д. Если это не южно корейское. И то, они с ними близко дружат.
И купите всё китайское или наше
10:30:39 02-10-2025
Гость (10:23:23 02-10-2025) Всё что давно куплено иностранное, все всё выбросить теперь?... Надо чтобы давно купленное иностранное государство забирало бесплатно и выдавало купоны на 50% покупку китайского и нашего)))
10:38:28 02-10-2025
Гость (10:04:40 02-10-2025) С Британским оборудованием ! Никак без европы... Это так, для рекламы. Возможно, китайское с другими шильдиками)))
12:04:42 02-10-2025
Все иностранные недружественные технологии надо использовать! Создание у себя этих технологий дорогое-использовать готовое.
21:45:39 02-10-2025
Реклама и не более (конечно за приличные денежки.. ) капитализм, одним словом. Своё когда-то грохнули разом, теперь долго будем навёрстывать.