Розничное направление и сеть продаж возглавил Владислав Колотов

Владислав Колотов / Фото: пресс-служба Сбера

В Сибирском банке Сбера назначили нового заместителя председателя, который будет курировать розничное направление и сеть продаж. Им стал Владислав Колотов.

Карьера и опыт

Владислав Колотов работает в банке более 17 лет. Свой путь он начал с должности инспектора сектора по организации кредитования малого бизнеса в Омском отделении банка. Затем последовательно занимал руководящие позиции в Среднерусском банке Сбера, где последние шесть лет возглавлял направление продаж и обслуживания в филиальной сети.

За годы работы специалиста отметили рядом корпоративных наград. В их числе – Свидетельство о признании президента банка за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

В ноябре 2025 года Владислава Колотова наградили Почетной грамотой Министерства экономики и финансов Московской области. Награду вручили за вклад в развитие экономики и предпринимательства, а также за участие в развитии рынка финансовых услуг региона.

Личная информация

В свободное от работы время Владислав Колотов увлекается горными лыжами. Женат, воспитывает сына.

