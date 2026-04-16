Ветеран из Барнаула Ефросинья Михалева отметила 105-летний юбилей

В годы войны она работала в колхозе дояркой и заготавливала дрова

16 апреля 2026, 16:12, ИА Амител

Ефросинья Михалева / Фото: администрация Октябрьского района

105 лет исполнилось труженице тыла из Барнаула Ефросинье Андрияновне Михалевой. Юбиляр родилась 15 апреля 1921 года в селе Рогозиха Павловского района в многодетной семье, где росли шестеро детей. Окончив три класса школы, она начала работать в колхозе.

В 1940 году вышла замуж, в семье родились две дочери. С началом Великой Отечественной войны мужа призвали в армию и направили в Кемеровскую область, где он находился в запасе до окончания войны. Сама Ефросинья Андрияновна все это время трудилась в колхозе: доила коров, косила сено, заготавливала дрова, делая все для обеспечения тыла.

В 1968 году вместе с детьми переехала в Барнаул. Работала в столовой Моторного завода, затем — уборщицей в магазине, откуда и вышла на пенсию. Ее общий трудовой стаж превышает 40 лет. Даже после выхода на заслуженный отдых она продолжала трудиться.

За многолетний добросовестный труд ветеран отмечена наградами и юбилейными медалями. У Ефросиньи Андрияновны есть внуки, правнуки и праправнуки. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет активность: сама передвигается по дому, следит за питанием, делает гимнастику и всегда рада общению с родными.