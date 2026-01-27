Ветеран из Барнаула Геннадий Окороков отметил 100-летний юбилей
Стрелок-радист штурмовика Ил-2, участник Ясско-Кишиневской операции и взятия Вены встретил День Победы в 1945 году в Австрии и посвятил 54 года педагогике
27 января 2026, 19:30, ИА Амител
27 января 100-летний юбилей отметил житель Барнаула, участник Великой Отечественной войны Геннадий Федорович Окороков. Поздравить ветерана пришли представители администрации, соцзащиты и ветеранских организаций.
Геннадий Федорович родился в Мордовии. В январе 1943 года был направлен в школу младших командиров под Москвой, а после ее окончания стал стрелком-радистом на штурмовике Ил-2 в составе 3-го Украинского фронта. Он участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Будапешта и Вены. День Победы встретил в 130 километрах от австрийской столицы.
После войны ветеран окончил институт по специальности "биолог" и 54 года преподавал в школах Барнаула, совмещая уроки биологии с начальной военной подготовкой. Геннадий Окороков награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта" и "За взятие Вены", орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.
В день юбилея ему были вручены поздравительные телеграммы, памятные подарки и почетная грамота губернатора Алтайского края.
22:00:25 27-01-2026
"Александр Васильевич Суворов цитата: „Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат."=========== Так что ВОВ еще не закончилась.
09:16:39 28-01-2026
Гость (22:00:25 27-01-2026) "Александр Васильевич Суворов цитата: „Война закончена лишь ... Вот только Суворов эту фразу не говорил. Ни в одном произведении Суворова, ни в его письмах ее нет. Ее придумали в 20 веке и приписали ему.
10:52:06 28-01-2026
ыть (09:16:39 28-01-2026) Вот только Суворов эту фразу не говорил. Ни в одном произвед... «Главная проблема цитат в интернете в том, что люди верят в их подлинность», - писал Владимир Ленин. Ветерану поклон и здоровья!