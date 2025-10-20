Власти Бурятии отсудили 4,5 млн рублей у компании алтайского бизнесмена Михаила Дроздова

ООО "Арена" сорвало строки строительства ледового дворца в Улан-Удэ

20 октября 2025, 13:40, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Минспорт Республики Бурятия выиграл суд против компании Михаила Дроздова, собственника "Карандин-Арены" и "Титов-Арены" в Барнауле. Она должна выплатить местным властям более 4,5 млн рублей за сорванные сроки строительства ледового дворца. Подробности разбирательства разместили в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

ООО "Арена", принадлежащее Дроздову, строило ледовый дворец в Улан-Удэ, но не уложилось в установленный срок. Согласно документам, подрядчик должен был закончить ее в 2021 году. Однако открытие состоялось на четыре года позже – в феврале 2025-го. Как объясняла сама компания, задержка в числе прочего связана с увеличением площади дворца на четверть в сравнении с изначально установленными параметрами.

Однако суд встал на сторону Минспорта. Теперь кроме 4,5 млн исковых требований "Арене" предстоит выплатить судебную пошлину. Ее размер составляет 161,5 тысячи рублей.

Ранее власти Бурятии выиграли еще один суд против компании Дроздова. Производство было связано со строительством того же ледового дворца. У барнаульской фирмы отсудили 13 млн рублей из-за задержек графика.

Напомним, в 2022 году власти Новокузнецка расторгли контракт с "Ареной", которая ремонтировала местный хоккейный стадион. Компания также не выполнила работы в срок. Мэрия потребовала вернуть 120 миллионов рублей, а также выплатить штрафы и пени в размере 17,7 миллиона рублей.

ООО "Арена" создано в 2015 году. Его учредителем и гендиректором является Михаил Дроздов. Компания строила спортивные объекты в Алтайском крае, Бурятии, Пензенской области, возвела ледовые арены в Рубцовске и Барнауле и занималась ремонтом Дворца спорта и зрелищ.