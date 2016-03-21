Что такое страховая и накопительная пенсии и зачем нужно накапливать баллы?

Что такое страховая пенсия?

Страховая пенсия - это та пенсия, которая известна была всем до принятия реформы, она же считается обязательной. Речь идет о страховых взносах, которые в течение всего трудового пути отчисляет ежемесячно работодатель в Пенсионный фонд.

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Размер страховой пенсии зависит от официальной заработной платы сотрудника. При достижении пенсионного возраста или отсутствия возможности работать дальше, гражданин начинает получать ежемесячные государственные выплаты.

Теперь страховая пенсия рассчитывается при помощи системы баллов, которые зарабатываются гражданином за всю его трудовую карьеру, индексируются с учетом инфляции и других факторов и выплачиваются в определенном объеме.