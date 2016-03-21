Что такое страховая и накопительная пенсии и зачем нужно накапливать баллы?
Теперь нужно иметь хороший стаж и зарабатывать баллы, чтобы получать достойную пенсию
Расчет пенсий изменился в России в 2015 году. После реформы появились два совершенно разных понятия: страховая и накопительная пенсии. Но для многих граждан до сих пор не понятно, в чем отличие между этими понятиями и что нужно сделать для того, чтобы заработать на достойную старость. Подробнее об этом читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".
Страховая пенсия - это та пенсия, которая известна была всем до принятия реформы, она же считается обязательной. Речь идет о страховых взносах, которые в течение всего трудового пути отчисляет ежемесячно работодатель в Пенсионный фонд.
Размер страховой пенсии зависит от официальной заработной платы сотрудника. При достижении пенсионного возраста или отсутствия возможности работать дальше, гражданин начинает получать ежемесячные государственные выплаты.
Теперь страховая пенсия рассчитывается при помощи системы баллов, которые зарабатываются гражданином за всю его трудовую карьеру, индексируются с учетом инфляции и других факторов и выплачиваются в определенном объеме.
Если в течение всего года ваша ежемесячная зарплата была один МРОТ, вам за этот год начисляется 1 балл, два МРОТ – 2 балла, но не более 10 баллов за год. И за этот же год работнику засчитывается стаж один год.
Помимо трудовой деятельности, в стаж засчитываются и социально-значимые периоды, за которые также полагаются баллы:
- служба в армии;
- уход за достигшими 80-летия гражданами;
- уход за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами;
- отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Для расчета страховой пенсии по новым правилам было введено понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент", он же пенсионный балл, которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов и стаж не менее 15 лет. Если количество баллов будет меньше, то человеку будет назначена социальная пенсия по старости: женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. Однако эта норма в полной мере начнет действовать с 2025 года. В 2016 году достаточно будет иметь 9 баллов.
В зависимости от года выхода на пенсию Вам нужно разное количество лет стажа и баллов:
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в 2015 году - 6 лет; 6,6 балла;
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в 2016 году - 7 лет; 9 баллов;
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в 2017 году - 8 лет; 11,4 балла;
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в 2018 году - 9 лет; 13,8 балла;
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в 2019 году - 10 лет; 16,2 балла;
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в 2020 году - 11 лет; 18,6 балла;
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в 2021 году - 12 лет; 21 балл;
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в 2022 году - 13 лет; 23,4 балла;
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в 2023 году - 14 лет; 25,8 балла;
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в 2024 году - 15 лет; 28,2 балла;
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в 2025 году - 15 лет; 30 баллов.
Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Напомним, что в 2014 и 2015 годах жители Алтайского края 1967 года рождения и моложе, имели возможность определить для себя вариант пенсионного обеспечения: формировать только одну страховую пенсию или страховую и накопительную пенсии. Для этого все желающие должны были до конца 2015 был сделать выбор .
Сейчас выбор в пользу средств пенсионных накоплений завершен. Однако сохраняется право отказаться от дальнейшего их формирования за счет новых обязательных страховых взносов. Также можно и сменить страховщика своих накоплений: страховщиком по обязательному пенсионному страхованию может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по выбору граждан. Если человек выбирает для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то страховщиком все равно остается Пенсионный фонд Российской Федерации.