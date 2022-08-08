Дымка от пожаров накрыла Алтайский край. Что горит и опасен ли такой воздух для жителей?

Смог и запах гари, которые второй день замечают жители Барнаула и других населённых пунктов Алтайского края, принёс ветер из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили amic.ru в отделе по гидрометеообеспечению Алтайского Гидрометцентра. Известно, что на утро 8 августа на территории ХМАО действуют 66 лесных пожаров на площади 83,8 тысячи га.

«Пелена, которая накрыла наш регион, — это не что иное, как дымка от пожаров в ХМАО. Поток воздушных масс перенёс дымку сначала в районы Северо-Восточного Казахстана, а затем — на запад Алтайского края», — сообщили синоптики.

Специалисты отмечают, что на данный момент в Барнауле превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.