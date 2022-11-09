Каким будет МРОТ с 1 января 2023 года и на сколько он увеличится в ближайшую трёхлетку?

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января следующего года вырастут выше уровня инфляции. Об этом президенту Владимиру Путину в ходе совещания сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Глава государства, в свою очередь, поручил профильным ведомствам активнее работать над тем, чтобы МРОТ как можно сильнее превышал прожиточный минимум.

О том, на сколько увеличится МРОТ с 1 января 2023 года и каким будет его размер, — в материале amic.ru.

На сколько увеличится МРОТ в России с 1 января 2023 года?

Точную сумму, на сколько изменится МРОТ с 1 января, Котяков не назвал. Но она известна и так — 6,3%. Но это если сравнивать с декабрём. Дело в том, что МРОТ в России внепланово повышали летом 2022 года.

Поэтому глава Минтруда предложил сравнить минимальный размер оплаты труда, который будет в 2023-м, с тем, что был в январе 2022-го. Получается, что сумма увеличится на 16,9%.

Это выше ожидаемого уровня инфляции, которую в России по итогам года прогнозируют в пределах 12-12,4%.

Каким будет МРОТ в 2023-м?

МРОТ в России с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля. Такую сумму установило правительство ещё в сентябре 2022 года.

На сколько увеличится прожиточный минимум с 1 января 2023 года?

На 3,3%. Но Антон Котяков, опять же, предлагает учитывать и внеплановую индексацию на 10%, которая была в середине 2022 года. Вместе с ней получается, что прожиточный минимум по сравнению с январём 2022-го вырастет на 13,6%.

Каким будет размер прожиточного минимума в 2023-м?

Прожиточный минимум в России с 1 января 2023 года составит 15 669 рублей.

Как изменятся МРОТ и прожиточный минимум в ближайшие три года?

Как пояснил глава Минтруда, в федеральном бюджете на ближайшие три года заложен такой рост, чтобы МРОТ по итогам 2025-го превышал прожиточный минимум на 10%.

При этом Котяков подчеркнул, что целевой показатель для ведомства — разрыв в 30% между МРОТ и прожиточным минимумом.

Владимир Путин поручил ускорить эту работу.

«Прошу правительство представить ряд новых предложений, имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, с тем, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается», — сказал президент.