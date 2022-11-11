«Когда стоишь смирно, плохие мысли не лезут». Что о НВП в школах говорят те, кто её проходил или преподаёт?

Курсы начальной военной подготовки (НВП) будут обязательными для школьников. Об этом 9 ноября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомство уже приступило к разработке учебной программы. Ожидается, что НВП появится во всех российских школах со следующего учебного года. Точнее, вернётся: в советские времена такой предмет был в школьной программе, но затем от него отказались.

О том, нужно ли это современным детям и что должны преподавать в рамках НВП, amic.ru поговорил с теми, кто-либо сам прошёл такую подготовку в советское время, либо теперь преподаёт её в военно-патриотических клубах.

«Некоторые даже не знают, что во время гимна нужно стоять смирно»

Антон Сергеев руководит военно-патриотическим клубом (ВПК) «Память», который организует для школьников службу на посту № 1 у Мемориала Славы в Барнауле. Дети пробуют себя в роли часовых и в течение недели стоят в почётном карауле в центре города. Сейчас работать с ребятами непросто, рассказывает руководитель.

«Идея в том, чтобы службу на посту № 1 несли лучшие школьники. И раньше, в советские времена, так и было. У детей были уроки НВП, поэтому они знали основы караульной службы и строевой подготовки. А сейчас, если честно, ребята к нам приходят практически „нулёвые“. У нас всего неделя, чтобы вместе работать, поэтому приходится проводить экспресс-курс. Хотя бы основы строевой подготовки и как заступать на пост. Объясняем вещи, на которые даже в армии тратят больше месяца. Тяжело работать с неподготовленными детьми», — считает Сергеев.

Но дело не только в карауле, поясняет глава ВПК. По его словам, многие дети даже не в состоянии провести церемонию поднятия флага России, которая появилась в этом учебном году.

«Мы проводили работу и консультировали школы, как должна проходить церемония. В процессе выяснилось, что детям нужно объяснять, казалось бы, элементарные вещи. Некоторые дети даже были не в курсе, что под гимн нельзя сидеть. Это знают только спортсмены и дети, которые занимаются в ВПК. Тут тоже нужны азы строевой подготовки, которых у рядовых школьников просто нет», — рассказывает директор.

Поэтому Антон Сергеев не сомневается, что введение НВП в школах пойдёт ученикам на пользу. Причём за образец он предлагает взять советский вариант подготовки:

«Я был пионером, мы это всё проходили и знали. Считаю, что мне это пошло на пользу. Когда ребёнок полчаса стоит смирно, ему хотя бы плохие мысли в голову не лезут. Строевая подготовка дисциплинирует, а дисциплина должна начинаться с детства. Человек будет в будущем более организованным в работе и в жизни. Даже если не брать во внимание последние события, такая подготовка лишней не будет. И уж тем более, увы, может случиться так, что навыки понадобятся в реальном бою».

Руководитель ВПК «Память» уверен, что большинство детей воспримут новые уроки с интересом. По крайней мере, в караул многие ходят охотно.

«У нас бывают иногда случаи, что дети отказываются. Но большинство с удовольствием изучают азы строевой подготовки и ходят в караул. Отзывы у детей потом очень хорошие о нашей совместной работе. Так что считаю, что начальная военная подготовка многое даёт ребятам», — не сомневается Сергеев.

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Вопрос дня Когда в школах появится начальная военная подготовка и чему там будут учить?

«Мы детей не муштруем»

Руководитель регионального отделения «Юнармии» в Алтайском крае Евгений Овчинников тоже поддерживает идею ввести в школах НВП.

«И я согласен с Минпросвещения, что это должны быть именно обязательные занятия. Ведь курс НВП включает в себя не только изучение вооружения. Прежде всего, дети учатся, как вести себя в экстремальных ситуациях и оказывать первую медицинскую помощь. Такие навыки нужны всегда и не только детям. Поэтому мы „за“ в этом вопросе и готовы даже помогать своей материально-технической базой», — говорит глава «Юнармии».

По его словам, основной упор в НВП нужно сделать на практические занятия, а не на чтение учебников. Но при этом Овчинников сомневается, что сейчас школы готовы «погрузить» детей в военное дело.

«В школах сейчас недостаточная материально-техническая база. В советские времена у детей даже пулевая стрельба была. В школах было мелкокалиберное оружие. А сейчас в образовательном учреждении даже пневматику трудно держать с точки зрения закона. Поэтому считаю, что нужно ещё и законодательство менять. Дети-то сейчас такие, что им нужно всё потрогать и попробовать. Поэтому автомат Калашникова нужно подержать в руках хотя бы, а не читать о нём в учебнике», — объясняет Овчинников.

При этом он уверен, что детям понравится НВП, если правильно её проводить. Например, в «Юнармии» стараются не перебарщивать с «военщиной».

«В „Юнармии“ каждый ребёнок может найти себя. Мы никого не муштруем под военные стандарты. Начальные азы они получают, это да. Но если ребёнок не хочет этим заниматься, он не будет. Для него у нас есть много видов деятельности. Например, волонтёрская или поисковая. В общем, главное, чтобы у детей было много практических занятий и им было действительно интересно», — рассказывает руководитель.

Главную сложность Овчинников видит в том, что преподавать военное дело придётся тем, кто «не в теме». По его словам, учителей нужно обязательно переподготовить, иначе толку от НВП не будет:

«Если посмотреть на СССР, то там НВП преподавали в основном отставные офицеры. Это идеальный вариант. Если вы, грубо говоря, бабу Маню научите разбирать автомат, она и других научит. Но военный — это совсем другой подход. Я вспоминаю свои школьные годы, мы трепетали перед нашим преподавателем ОБЖ. Это был статный военный, который всегда ходил в форме. Хотелось быть на него похожим. Вот вам и пропаганда военной службы. Сейчас единицы из таких согласятся работать в школе».

В любом случае, польза будет только в том случае, если предмет не станет формальным, считает Овчинников:

«Главное, чтобы всё это было не на бумаге написано, а на практике реализовано».

«Военизированная страна нам не нужна»

Замглавы комитета АКЗС по образованию Сергей Писарев с упоением вспоминает свои школьные годы, когда проходил начальную военную подготовку. По его словам, там учили очень полезным вещам.

«Для меня военная подготовка была, прежде всего, игрой. В образовательном процессе очень важен игровой момент, чтобы детям было интересно. У нас были зарницы, к которым мы тщательно готовились. Мы готовили палатки, нас учили, как разводить костёр и выживать. Это те тонкости, которые мне, уже взрослому человеку, реально пригодились. Я различаю, где север и юг, умею разводить костёр, могу найти сухие ветки в лесу. Всему этому меня научили в школе», — поясняет депутат.

Мальчикам этот предмет, к тому же, помогает подготовиться к армии, считает Сергей Писарев:

«Этот предмет дал мне очень много. Знаете, в армии мне было очень легко. Когда я туда пришёл, уже многое умел: чистить картошку ту же».

При этом депутат считает, что строевая подготовка детям абсолютно ни к чему. Упор нужно делать на практические навыки.

«Строевые занятия должны быть в армии. А в школу тащить это не нужно. Зачем, например, девочкам этим заниматься. Вот такое я оцениваю как создание военизированной страны. А этого ни в коем случае не нужно делать. Попеть песни можно. Но это надо делать у костра, а не строевым шагом. Готовить детей научить, чтобы они в полевых условиях смогли себя едой обеспечить. Опять же, правила поведения в экстремальных ситуациях. Урок должен быть полезным, а не вредным», — пояснил Писарев.

Поэтому очень важно, чтобы программу НВП разработали с умом, заключил депутат:

«Я бы убрал всю воинствующую политическую составляющую. Министрам и депутатам, которые принимают эти решения, хотелось бы напомнить: что было, то было. Время уже изменилось. Нужно это учесть и создать абсолютно новую программу».