Вспыхнуло за секунды. Что известно о пожаре в клубе в Костроме, в котором погибли более десяти человек

Страшный пожар произошел в костромском клубе «Полигон» в ночь на субботу. К моменту возгорания в помещении находилось более двухсот посетителей. В результате трагедии погибло уже более десяти человек, а спасатели продолжают устранять последствия трагедии.

Еще десятки человек пострадали. По факту случившегося завели уже два уголовных дела.

Всё, что известно о пожаре в клубе в Костроме, — в материале amic.ru.

Что произошло в клубе в Костроме?

Крупный пожар случился в кафе «Полигон» в Костроме на улице Никитской в ночь на 5 ноября. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 02.37.

Несмотря на то, что ЧП случилось глубокой ночью, в заведении было очень многолюдно: в экстренных службах сообщили, что всего эвакуировали более 250 человек.

ТАСС со ссылкой на свои источники также сообщил, что в результате пожара в здании обрушилась кровля.

В первом же сообщении о пожаре, которое выдало костромское ГУ МЧС, уже говорилось о пяти погибших. В дальнейшем количество жертв неоднократно увеличивалось.

В 04.23 спасателям удалось ликвидировать возгорание, но работы по устранению последствий случившегося всё еще продолжаются.

Сколько человек погибло в пожаре?

По последним данным, пожар унёс жизни 15 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов», — передало агентство слова своего источника.

Сколько человек пострадало из-за ЧП в Костроме?

Известно, что еще четверо посетителей кафе находятся в коме.

Также Mash сообщил, что в травмпункты с различными повреждениями обратилось около 60 человек.

Как спасатели тушили пожар в клубе?

Площадь возгорания оказалась огромной — более 3,5 тысяч квадратных метров. Чтобы справиться с огнём, на месте работали более 50 человек.

«В ликвидации пожара задействованы 50 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека, 17 единиц техники», — сообщило МЧС.

Пожар оказался таким сильным, что сгорел также соседний магазин «Пятерочка». Об этом сообщают местные жители.

Кроме того, спасателям пришлось также эвакуировать и людей, которые живут в доме рядом с клубом. В итоге их жилища не пострадали и они уже вернулись домой.

Из-за чего произошел пожал в клубе в Костроме?

Самой вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с пиротехникой. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на источники в экстренных службах.

«По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы», — сказал собеседник агентства.

Эту версию агентству ТАСС подтвердили и в правоохранительных органах. И добавили, что того, кто применил ракетницу, ищут.

«Человек, запустивший ракетницу в ночном клубе, объявлен в розыск», — сообщил источник ТАСС.

Что говорят посетители, которые были в клубе в момент пожара?

По словам людей, пожар вспыхнул очень быстро, «за считанные секунды». Некоторые также сообщили, что возгоранию действительно предшествовал выстрел.

Пожар, сообщили посетители, начался с потолка. Там полыхнули светодиоды, рассказала гость заведения Telegram-каналу Readovka.

«Они начали гореть друг за другом. Я парня взяла за руку, и мы выбежали через запасной вход, откуда официанты выходили. Все было в одно мгновение, как будто это было спровоцировано, может, кто-то выстрелил в лампы», — рассказала девушка.

Одна из посетительниц в паблике «Кострома» поблагодарила человека по имени Андрей Кузьмин. По ее словам, мужчина повел людей к запасному выходу, когда вспыхнул пожар.

«В „Полигоне“ прозвучал выстрел, потом пожар, в секунды дым, всё горит, толпа, все по сторонам, давка, паника, едкий дым, ничего не видно. Кузьмин Андрей знал, где находится запасной выход, повёл нас, выбил не с первого раза дверь и мы вышли первые, уже наглотавшись дыма. Что потом....плохо осознавали, это кошмар. Люди, берегите себя», — написала девушка.

Что известно о клубе, в котором случился пожар?

Костромчане называют «Полигон» легендарным заведением для города. При этом рейтинг клуба на «Яндекс.Картах» составляет всего 3 звезды. И далеко не все отзывы хорошие. Некоторые отмечают, что кафе давно нуждалось в ремонте.

Telegram-канал SHOT также выяснил, что МЧС и Ростехнадзор планово проверяли «Полигон» у года назад — в 2019-м. Но тогда никаких нарушений не выявили.

Кому принадлежит костромской клуб «Полигон»?

Ночным клубов в Костроме управляет ООО «Полигон», владелец которого — местный чиновник Ихтияр Мирзоев. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс.

Мирзоев Ихтияр Илдыр Оглы — замруководителя фракции «Единая Россия» в костромской областной думе.

Сам он уже заявил в беседе с РБК, что окажет всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этой трагедии. Я дал указания своим сотрудникам оказывать всё необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку, — сказал Мирзоев.

Какие уголовные дела возбудили из-за трагедии в Костроме?

СУ СК РФ по Костромкой области возбудило уже два дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

На место происшествия выехали костромской губернатор Сергей Ситников, руководитель местного СК Денис Левченко и прокурор региона Юрий Рываев.

Кроме того, из Москвы в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС для выяснения всех обстоятельств пожара.

На месте работает группа следователей и криминалистов СУ СК по Костромской области. Им предстоит установить все детали случившегося и выявить виновных. Главному следователю региона поручено доложить о случившемуся главе федерального СК Александру Бастрыкину.