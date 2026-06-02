Воздушный змей стал причиной гибели годовалого мальчика

Ребенка экстренно доставили в больницу

02 июня 2026, 22:37, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бразилии расследуют гибель годовалого ребенка, который получил смертельную травму из-за лески так называемого боевого воздушного змея. Об этом сообщает издание Need To Know, на которое ссылается "Лента.ру".

Трагедия произошла 27 мая. По предварительным данным, леска воздушного змея, покрытая стеклянной крошкой для повышения прочности и режущих свойств, зацепилась за проезжавший мотоцикл. После этого она резко изменила направление движения и попала в находившегося на тротуаре ребенка.

В момент происшествия мальчика катали на трехколесном велосипеде его родственники.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи около 20 минут пытались спасти маленького пациента, однако полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

После случившегося правоохранители задержали 19-летнего местного жителя. По данным полиции, молодой человек признался, что запускал воздушного змея.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и решают вопрос о степени ответственности участников инцидента.

Боевые воздушные змеи популярны в некоторых странах Латинской Америки. Для соревнований их леску нередко покрывают стеклянной крошкой или другими абразивными материалами, чтобы перерезать нити соперников. Однако такие лески представляют серьезную опасность для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.