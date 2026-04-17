В Новосибирске двухмесячный ребенок умер от сепсиса после операции

17 апреля 2026, 12:03, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске двухмесячный ребенок умер после лечения врожденного порока сердца. Согласно медицинским документам, причиной смерти стал септический шок, при этом мать малыша намерена добиваться разбирательства и выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам 23-летней жительницы города Болотное Елизаветы, беременность протекала без осложнений до второго скрининга, когда у плода заподозрили серьезную патологию — синдром гипоплазии левых отделов сердца. Позже диагноз подтвердился, и женщину поставили в очередь на операцию для ребенка. Врачи предупреждали, что шансы на успешное вмешательство остаются низкими.

Роды прошли 22 октября. После появления на свет мальчик провел первые дни в реанимации, затем его перевели в специализированную клинику, где спустя пять дней провели операцию на сердце. Подготовка и само вмешательство заняли более девяти часов.

После операции ребенок находился в реанимации. Изначально его состояние стабилизировалось, однако затем начало ухудшаться. По словам матери, у малыша падала сатурация, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, позже обнаружили жидкость в области сердца, которую удалили. Также врачи фиксировали повышенный уровень лактата, после переливания крови показатели удалось снизить, однако ребенок продолжал оставаться в тяжелом состоянии.

В декабре мальчика перевели обратно в отделение при роддоме. Спустя несколько дней, как рассказала женщина, у него произошло кровоизлияние в мозг, после чего он вновь оказался в реанимации. Из-за карантина мать не допускали к ребенку, информацию о его состоянии сообщали по телефону.

23 декабря женщине сообщили о смерти сына. По ее словам, причиной стала остановка сердца, произошедшая повторно в течение суток. В медицинском заключении указано, что ребенок умер от септического шока — заражения крови. Позднее это подтвердили и в справке о смерти, где также значится врожденный порок сердца.

Мать ребенка заявила, что намерена дождаться результатов вскрытия и после этого обратиться в суд, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Она также задается вопросом о возможных причинах заражения и роли медицинских процедур.

