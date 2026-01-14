Врачи Алтайского края рассказали, что делать при обморожении

Специалисты рекомендуют многослойную одежду и отказ от алкоголя

14 января 2026, 22:15, ИА Амител

Морозы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В преддверии аномальных морозов, которые накроют Алтайский край с 14 по 20 января, в региональном Министерстве здравоохранения дали подробные рекомендации по профилактике и первой помощи при обморожениях. Температура в этот период может опускаться ниже -40 градусов.

Профилактика обморожений:

носить многослойную одежду из натуральных тканей, не сковывающую движений;

использовать теплые стельки, предпочесть варежки перчаткам;

обязательно носить шапку и прикрывать нос и рот шарфом;

снимать металлические украшения перед выходом на улицу;

полностью отказаться от алкоголя и курения на морозе, так как спиртное усиливает теплоотдачу.

Первая помощь при обморожении:

Немедленно переместить пострадавшего в теплое помещение. Аккуратно снять холодную одежду и обувь, укутать в плед или изотермическое одеяло. Напоить теплым (не горячим) безалкогольным напитком. Наложить на обмороженный участок теплоизоляционную повязку (слой ткани, слой ваты, целлофановый пакет).

Что делать категорически нельзя:

давать алкоголь;

растирать обмороженные места снегом, маслами, жирным кремом;

применять прямой нагрев – грелки, горячие ванны, компрессы или открытый огонь;

резко согревать конечности в горячей воде.

Медики напоминают, что при любой степени обморожения необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.