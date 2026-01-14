Врачи Алтайского края рассказали, что делать при обморожении

НОВОСТИОбщество

Морозы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В преддверии аномальных морозов, которые накроют Алтайский край с 14 по 20 января, в региональном Министерстве здравоохранения дали подробные рекомендации по профилактике и первой помощи при обморожениях. Температура в этот период может опускаться ниже -40 градусов.

Профилактика обморожений:

  • носить многослойную одежду из натуральных тканей, не сковывающую движений;

  • использовать теплые стельки, предпочесть варежки перчаткам;

  • обязательно носить шапку и прикрывать нос и рот шарфом;

  • снимать металлические украшения перед выходом на улицу;

  • полностью отказаться от алкоголя и курения на морозе, так как спиртное усиливает теплоотдачу.

Первая помощь при обморожении:

  1. Немедленно переместить пострадавшего в теплое помещение.

  2. Аккуратно снять холодную одежду и обувь, укутать в плед или изотермическое одеяло.

  3. Напоить теплым (не горячим) безалкогольным напитком.

  4. Наложить на обмороженный участок теплоизоляционную повязку (слой ткани, слой ваты, целлофановый пакет).

Что делать категорически нельзя:

  • давать алкоголь;

  • растирать обмороженные места снегом, маслами, жирным кремом;

  • применять прямой нагрев – грелки, горячие ванны, компрессы или открытый огонь;

  • резко согревать конечности в горячей воде.

Медики напоминают, что при любой степени обморожения необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

