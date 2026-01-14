Врачи Алтайского края рассказали, что делать при обморожении
Специалисты рекомендуют многослойную одежду и отказ от алкоголя
14 января 2026, 22:15, ИА Амител
В преддверии аномальных морозов, которые накроют Алтайский край с 14 по 20 января, в региональном Министерстве здравоохранения дали подробные рекомендации по профилактике и первой помощи при обморожениях. Температура в этот период может опускаться ниже -40 градусов.
Профилактика обморожений:
-
носить многослойную одежду из натуральных тканей, не сковывающую движений;
-
использовать теплые стельки, предпочесть варежки перчаткам;
-
обязательно носить шапку и прикрывать нос и рот шарфом;
-
снимать металлические украшения перед выходом на улицу;
-
полностью отказаться от алкоголя и курения на морозе, так как спиртное усиливает теплоотдачу.
Первая помощь при обморожении:
-
Немедленно переместить пострадавшего в теплое помещение.
-
Аккуратно снять холодную одежду и обувь, укутать в плед или изотермическое одеяло.
-
Напоить теплым (не горячим) безалкогольным напитком.
-
Наложить на обмороженный участок теплоизоляционную повязку (слой ткани, слой ваты, целлофановый пакет).
Что делать категорически нельзя:
-
давать алкоголь;
-
растирать обмороженные места снегом, маслами, жирным кремом;
-
применять прямой нагрев – грелки, горячие ванны, компрессы или открытый огонь;
-
резко согревать конечности в горячей воде.
Медики напоминают, что при любой степени обморожения необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.
