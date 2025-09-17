Время шайб и новостей. "Динамо-Алтай" запускает сезон с FM-Продакшн

Новый хоккейный год начинается в паре с мощным информационным партнером

17 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

"Динамо-Алтай" / Фото: Сергей Горелов

19 сентября 2025 года на льду "Титов-Арены" в Барнауле раздастся стартовый свисток сезона Olimpbet* чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В матче открытия "Динамо-Алтаю" предстоит сразиться на льду с воронежским "Бураном". В борьбу за звание чемпиона России 2025-2026 вступили 32 команды из трех десятков городов России.

Для "Динамо-Алтая" предстоящий сезон станет третьим в истории клуба в рамках чемпионата ВХЛ. Команда уже успела заявить о себе. В трех матчах барнаульские хоккеисты заработали три очка: проиграли в одну шайбу "Норильску" – 1:2, обыграли красноярский "Сокол" в серии буллитов – 4:3 и уступили в овертайме "Металлургу" – 2:3.

У клуба много планов на предстоящий сезон, но уже сейчас можно сказать, что он будет интересным. Перед тренерским штабом и командой стоит задача выхода в плей-офф, а для этого необходимо оказаться в числе 16 лучших коллективов. В межсезонье тренерский штаб проделал огромную работу: удалось сохранить костяк команды, а это около 70% игроков. Клубом-партнером динамовцев в этом сезоне стала новосибирская "Сибирь", играющая в КХЛ.

Особое внимание в предстоящем сезоне будут уделять организации специальных программ для болельщиков и проведению тематических матчей. Информационным партнером в наступившем сезоне стала Медиагруппа FM-Продакшн. В рамках сотрудничества запланировано проведение тематических матчей в различных музыкальных жанрах. Программы будут проводить в дни игр, приходящихся на выходные и праздники.

Первый музыкальный матч сезона состоится уже в ближайшее воскресенье, 21 сентября 2025 года, в игре с "Ростовом". Болельщики смогут окунуться в атмосферу стиля "Диско", наслаждаясь игрой любимой команды и зажигательной музыкой.

Еще один совместный проект FM-Продакшн и "Динамо-Алтая" будет полезен автомобилистам и болельщикам, которые не могут посетить игру лично, посмотреть онлайн-трансляцию или следить за ходом матча в соцсетях. Ведущие радиостанции DFM* будут регулярно посещать домашние игры и делать специальные прямые включения. Услышать комментарии и быть в курсе событий барнаульцы смогут на частоте 102.4 FM.

* FM-Продакш ("ЭфЭм-Продакшн"); DFM ("ДиЭфЭм")

Возрастное ограничение 0+

