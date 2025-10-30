Все для людей. Депутат рассказал о благоустройстве дворов в Барнауле

Как подать заявку, какие могут возникнуть проблемы и чем может помочь городская дума – слушайте в подкасте на amic.ru

30 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Вячеслав Перерядов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А ваш двор уже отремонтировали по программе благоустройства, как у жителей почти 600 многоквартирных домов в Барнауле? Тогда вам будет интересно узнать, как попасть в эту программу, что именно по ней ремонтируют и как сами жители могут проконтролировать работы. Об этом в подкасте amic.ru рассказал куратор программы от Барнаульской городской Думы, депутат и руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов. Для удобства прослушивания самые важные моменты мы отметили тайм-кодами. Включайте звук.

Вячеслав Перерядов о благоустройстве дворов

00:22 Многие помнят, что был такой национальный проект. Теперь это муниципальная программа, рассказывает Вячеслав Перерядов.

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды города Барнаула" реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Она направлена на создание комфортных условий для проживания и развития городской среды. Финансирование идет из четырех источников: федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также за счет софинансирования жителями.

00:46 Изначально в 2025 году в Барнауле должны были благоустроить 15 дворов, но в итоге в программу включили 27 объектов. Почему? Потому что депутаты предложили администрации увеличить сумму финансирования.

01:53 "Программа реализуется четко, замечаний минимальное количество". Вячеслав Перерядов об итогах благоустройства в 2025 году.

На момент публикации материала все работы во дворах закончены, идет комиссионная приемка.

02:19 Во фракции "Единая Россия" уже не первый год действует система кураторства со стороны депутатов. Так, Виталий Казаков отвечает за контроль благоустройства в Центральном районе, Дмитрий Ильиных – в Октябрьском, Николай Ушаков и Михаил Разливинский – в Железнодорожном, Иван Огнев – в Ленинском и Сергей Струченко – в Индустриальном. А сам Вячеслав Перерядов курирует на уровне всего города. Что именно они делают?

03:24 Как принять участие в программе?

В 2026 году в программу войдет 15 дворов.

04:16 И как депутаты помогают людям подать заявку и проверить ход работ?

05:20 "Мы делаем все это, прежде всего, для людей". О том, насколько важно жителям проявлять активность в программе.

07:05 "Было много вопросов". Вячеслав Перерядов рассказал, как удавалось решать проблемы, возникавшие при благоустройстве дворов.

09:12 "Основная цель – чтобы жители были довольны". О важности программы.

Подать заявку на участие могут жители и собственники, а также организации города. Граждане на общем собрании решают, что именно они хотят изменить в своем дворе. Формирование списка территорий происходит на основе предложений жителей, собственников, организаций. Все предложения, пожелания и перечень работ следует внести в протокол, который подписывают участники мероприятия. За вступление в программу и выбор видов работ должны проголосовать не менее двух третей всех собственников помещений в многоквартирном доме. Комиссия при окончательном отборе учитывает возраст дома, количество проживающих и владельцев, подавших голоса за участие, долю финансового участия собственников, финансовую дисциплину собственников и комплексность запланированных работ.