Выражение Путина "европейские подсвинки" может стать афоризмом

21 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Выражение "европейские подсвинки", употребленное главой российского государства Владимиром Путиным, имеет все шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Такое мнение высказала RT Татьяна Фадеева, занимающая должность доцента на кафедре славистики, общего языкознания и культуры коммуникации в Государственном университете просвещения.

По мнению Фадеевой, термин "подсвинки", который в своем прямом значении относится к поросенку возрастом от четырех до десяти месяцев, в контексте речи президента получает негативный оттенок, демонстрируя оценку политической недееспособности противников.

Лингвист подчеркнула, что использование прилагательного "европейские" увеличивает переносный смысл словосочетания, подразумевая государства, "лишенные независимости и политической самостоятельности".

17 декабря Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, заявил о "внушении страхов" жителям Запада относительно неминуемого конфликта с Россией, и охарактеризовал европейских политиков как "подсвинков".