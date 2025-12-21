Выражение Путина "европейские подсвинки" может стать афоризмом
Нести оно будет отрицательную оценку персонажа или человека
21 декабря 2025, 07:05, ИА Амител
Выражение "европейские подсвинки", употребленное главой российского государства Владимиром Путиным, имеет все шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Такое мнение высказала RT Татьяна Фадеева, занимающая должность доцента на кафедре славистики, общего языкознания и культуры коммуникации в Государственном университете просвещения.
По мнению Фадеевой, термин "подсвинки", который в своем прямом значении относится к поросенку возрастом от четырех до десяти месяцев, в контексте речи президента получает негативный оттенок, демонстрируя оценку политической недееспособности противников.
Лингвист подчеркнула, что использование прилагательного "европейские" увеличивает переносный смысл словосочетания, подразумевая государства, "лишенные независимости и политической самостоятельности".
17 декабря Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, заявил о "внушении страхов" жителям Запада относительно неминуемого конфликта с Россией, и охарактеризовал европейских политиков как "подсвинков".
07:26:21 21-12-2025
Не оригинально и не смешно.
09:19:50 21-12-2025
Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Это очень мягко
13:31:09 21-12-2025
Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Не смейся.....
09:34:58 22-12-2025
Стрелок (13:31:09 21-12-2025) Не смейся........
А кто-то смеялся, кроме приглашённых подхалимов?
09:58:40 22-12-2025
Гость (09:34:58 22-12-2025) А кто-то смеялся, кроме приглашённых подхалимов? ... Смеялись все кроме либерасни
09:54:47 22-12-2025
Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Смешно и очень точно подмечено, но вам либерососам конечно фраза нашего президента поперек горла. Значит все правильно делает :-)
09:18:10 21-12-2025
Да уж дожили, гордость берёт
13:13:13 21-12-2025
Правило победы: Уважение соперника считается первым правилом для победы, так как пренебрежение им делает человека слабым.
07:52:51 22-12-2025
Гость (13:13:13 21-12-2025) Правило победы: Уважение соперника считается первым правилом... Может поэтому мы каждый год слабеем и слабеем. ВВП скатился до 1%.
09:33:12 22-12-2025
Гость (07:52:51 22-12-2025) Может поэтому мы каждый год слабеем и слабеем. ВВП скатился ...
Уточнение "до 1%" тут даже избыточное
09:48:17 22-12-2025
Гость (09:33:12 22-12-2025) Уточнение "до 1%" тут даже избыточное... Понятно, что избыточное, но народ слепо верит каждому слову нашему ВВП
09:53:38 22-12-2025
Все правильно сказал, есть главная жирная свинья - это пиндосы, куча мелких подсвинков около него, подбирающих объедки того что он не сожрал -эnо европейцы, все очень четко подмечено :-)
10:00:03 22-12-2025
Гость (09:53:38 22-12-2025) Все правильно сказал, есть главная жирная свинья - это пиндо... Гость, ты скажи а что Владимир Владимирович встречается с это жирной свиньёй?
10:56:18 22-12-2025
Гость (10:00:03 22-12-2025) Гость, ты скажи а что Владимир Владимирович встречается с эт... Приходится, ради блага страны с кем только не встретишься
10:05:54 22-12-2025
да свиньи они а не подсвинки. Свиньи европейские и свиньи английские