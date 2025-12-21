НОВОСТИОбщество

Выражение Путина "европейские подсвинки" может стать афоризмом

Нести оно будет отрицательную оценку персонажа или человека

21 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Выражение "европейские подсвинки", употребленное главой российского государства Владимиром Путиным, имеет все шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Такое мнение высказала RT Татьяна Фадеева, занимающая должность доцента на кафедре славистики, общего языкознания и культуры коммуникации в Государственном университете просвещения. 

По мнению Фадеевой, термин "подсвинки", который в своем прямом значении относится к поросенку возрастом от четырех до десяти месяцев, в контексте речи президента получает негативный оттенок, демонстрируя оценку политической недееспособности противников.

Лингвист подчеркнула, что использование прилагательного "европейские" увеличивает переносный смысл словосочетания, подразумевая государства, "лишенные независимости и политической самостоятельности".

17 декабря Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, заявил о "внушении страхов" жителям Запада относительно неминуемого конфликта с Россией, и охарактеризовал европейских политиков как "подсвинков".

Владимир Путин / Фото: Александр Казаков / ТАСС

Найти баланс. Главные цели и задачи концепции миграционной политики, утвержденной Путиным

Политика РФ в сфере миграции становится более прагматичной и ориентированной на безопасность страны
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:26:21 21-12-2025

Не оригинально и не смешно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:50 21-12-2025

Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Это очень мягко

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стрелок

13:31:09 21-12-2025

Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Не смейся.....

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:58 22-12-2025

Стрелок (13:31:09 21-12-2025) Не смейся........
А кто-то смеялся, кроме приглашённых подхалимов?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:40 22-12-2025

Гость (09:34:58 22-12-2025) А кто-то смеялся, кроме приглашённых подхалимов? ... Смеялись все кроме либерасни

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:47 22-12-2025

Гость (07:26:21 21-12-2025) Не оригинально и не смешно.... Смешно и очень точно подмечено, но вам либерососам конечно фраза нашего президента поперек горла. Значит все правильно делает :-)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:10 21-12-2025

Да уж дожили, гордость берёт

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:13 21-12-2025

Правило победы: Уважение соперника считается первым правилом для победы, так как пренебрежение им делает человека слабым.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:51 22-12-2025

Гость (13:13:13 21-12-2025) Правило победы: Уважение соперника считается первым правилом... Может поэтому мы каждый год слабеем и слабеем. ВВП скатился до 1%.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:12 22-12-2025

Гость (07:52:51 22-12-2025) Может поэтому мы каждый год слабеем и слабеем. ВВП скатился ...
Уточнение "до 1%" тут даже избыточное

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:17 22-12-2025

Гость (09:33:12 22-12-2025) Уточнение "до 1%" тут даже избыточное... Понятно, что избыточное, но народ слепо верит каждому слову нашему ВВП

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:38 22-12-2025

Все правильно сказал, есть главная жирная свинья - это пиндосы, куча мелких подсвинков около него, подбирающих объедки того что он не сожрал -эnо европейцы, все очень четко подмечено :-)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:03 22-12-2025

Гость (09:53:38 22-12-2025) Все правильно сказал, есть главная жирная свинья - это пиндо... Гость, ты скажи а что Владимир Владимирович встречается с это жирной свиньёй?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:18 22-12-2025

Гость (10:00:03 22-12-2025) Гость, ты скажи а что Владимир Владимирович встречается с эт... Приходится, ради блага страны с кем только не встретишься

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

10:05:54 22-12-2025

да свиньи они а не подсвинки. Свиньи европейские и свиньи английские

  3 Нравится
Ответить
