Кратковременные дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 августа

От +22 до +27 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае днём 2 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с.

В Барнауле дневная температура составит от +23 до +25 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.