Юрист напомнила, кому работодатель обязан дать отпуск за свой счет
Работающие пенсионеры могут рассчитывать на 14 дней, инвалиды — до 60 дней
02 июня 2026, 09:50, ИА Амител
Юрист Марианна Портнова в беседе с РИА Новости рассказала, какие категории граждан имеют право на отпуск без сохранения заработной платы, и работодатель не может им отказать.
Работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 календарных дней в году. Такой же отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды имеют право на отпуск за свой счет до 60 календарных дней в году.
Кроме того, по семейным обстоятельствам — рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника — работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты на основании письменного заявления сотрудника.
13:29:08 02-06-2026
А донорам?
15:33:46 02-06-2026
Гость (13:29:08 02-06-2026) А донорам?...
"В день сдачи крови и ее компонентов донор получает 1–2 выходных дня с сохранением среднего заработка."
17:56:41 02-06-2026
Гость (13:29:08 02-06-2026) А донорам?... Донорам не за свой счёт, а дни кроводач прибавляются к очередному отпуску.