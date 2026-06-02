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Юрист напомнила, кому работодатель обязан дать отпуск за свой счет

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на 14 дней, инвалиды — до 60 дней

02 июня 2026, 09:50, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Юрист Марианна Портнова в беседе с РИА Новости рассказала, какие категории граждан имеют право на отпуск без сохранения заработной платы, и работодатель не может им отказать.

Работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 календарных дней в году. Такой же отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды имеют право на отпуск за свой счет до 60 календарных дней в году.

Кроме того, по семейным обстоятельствам — рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника — работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты на основании письменного заявления сотрудника.

       

Комментарии 3

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Гость

13:29:08 02-06-2026

А донорам?

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Гость

15:33:46 02-06-2026

Гость (13:29:08 02-06-2026) А донорам?...
"В день сдачи крови и ее компонентов донор получает 1–2 выходных дня с сохранением среднего заработка."

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Гость

17:56:41 02-06-2026

Гость (13:29:08 02-06-2026) А донорам?... Донорам не за свой счёт, а дни кроводач прибавляются к очередному отпуску.

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