Юрист напомнила, кому работодатель обязан дать отпуск за свой счет

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на 14 дней, инвалиды — до 60 дней

02 июня 2026, 09:50, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Юрист Марианна Портнова в беседе с РИА Новости рассказала, какие категории граждан имеют право на отпуск без сохранения заработной платы, и работодатель не может им отказать.

Работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 календарных дней в году. Такой же отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды имеют право на отпуск за свой счет до 60 календарных дней в году.

Кроме того, по семейным обстоятельствам — рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника — работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты на основании письменного заявления сотрудника.