Четверть барнаульцев проведут летний отпуск в путешествиях по России

Женщины чаще мужчин выбирают поездки по стране

26 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно опросу, 61% работающих жителей Барнаула планируют взять отпуск в летние месяцы. Из них 21% проведут его дома, 10% — на даче или в деревне, 25% собираются в поездку по России и 5% — за рубеж, сообщает SuperJob.

Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (27% против 23%). Представители сильного пола, напротив, чаще остаются без отпуска.

Молодежь чаще более старших коллег не берет летний отпуск. Дачный отдых и поездки по стране предпочитают горожане старше 35 лет, а путешествия за границу чаще планируют респонденты младше 35 лет.

Среди тех, кто не будет отдыхать летом, оказалось больше людей со средним профессиональным образованием (49%), чем с высшим (29%). Выпускники вузов активнее планируют внутренние путешествия (29% против 21%).

Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще остальных сообщили, что их отпуск приходится на лето (73%), причем каждый десятый из этой группы запланировал поездку за границу.