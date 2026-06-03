Юрист Ольга Писанова поддержала акцию "Жить по-новому безопасно" в Барнауле

Более десяти лет она занимается защитой прав пострадавших в ДТП и вопросами страхового возмещения

03 июня 2026, 13:42, ИА Амител

Юрист Ольга Писанова / Фото: Шеверда Любовь

1 июня, в Международный день защиты детей, в Барнауле прошла социальная акция "Жить по-новому безопасно" при поддержке партии "Новые люди". Ее цель — привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма и напомнить жителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

В рамках акции на 30 участках рядом с пешеходными переходами появились предупреждающие надписи: "Убедитесь в безопасности перехода", "Отвлекись от телефона", "Возьми ребенка за руку", "Сойди с велосипеда", "Посмотри налево, посмотри направо". Места для нанесения были выбраны не случайно — рядом с очагами аварийности, местами недавних ДТП, а также возле школ, детских садов и медицинских учреждений.

Поддержку проекту выразила юрист и эксперт по оформлению страховых выплат Ольга Писанова. Более десяти лет она занимается защитой прав пострадавших в ДТП и вопросами страхового возмещения.

«Мы часто говорим о внимательности водителей, и это абсолютно справедливо. Но безопасность на дороге зависит не только от них. Многие надписи в рамках акции обращены именно к пешеходам: убрать телефон, взять ребенка за руку, спешиться перед переходом. Это простые действия, которые кажутся очевидными, но именно ими люди чаще всего пренебрегают. Последствия такой беспечности могут быть очень серьезными», — отметила Ольга Писанова.

Также она напомнила о правилах поведения водителей рядом с детьми.

«Если вы увидели ребенка возле дороги, нужно понимать, что потенциально опасная ситуация уже возникла. Если ребенок бежит или едет в сторону проезжей части, водитель обязан снижать скорость вплоть до полной остановки. Еще один важный момент касается ДТП с участием детей. Даже если ребенок или его родители просят не вызывать сотрудников ГАИ, водитель обязан сообщить о происшествии и оформить его официально», — подчеркнула юрист.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 2025 году в регионе произошло 2205 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 217 человек, еще 2847 получили травмы. Особую тревогу вызывает ситуация с детским травматизмом: за прошлый год в ДТП погибли 12 детей, еще 376 пострадали.

«Каждое ДТП — это не только цифры в статистике. За ними всегда стоят люди, их здоровье, благополучие семей и человеческие судьбы. За годы работы я видела множество ситуаций, когда трагедии происходили из-за секундной невнимательности. Поэтому любые инициативы, которые напоминают о безопасности и помогают человеку вовремя остановиться, заслуживают поддержки. Особенно важно, когда речь идет о детях. Привычка соблюдать правила дорожного движения формируется постепенно, и такие акции помогают напоминать о них простым и понятным языком», — добавила эксперт.

Учитывая ситуацию с аварийностью в регионе, организаторы планируют расширить географию проекта и провести аналогичную акцию в Бийске.