В Косихинском районе открыли отремонтированный детский сад за 160 миллионов рублей
Сейчас в учреждении работает пять групп
31 января 2026, 11:45, ИА Амител
В алтайском селе Косиха после масштабной реконструкции возобновил работу детский сад № 3 "Чебурашка", где воспитываются около ста малышей. На модернизацию здания, построенного в девяностые годы, было выделено свыше 160 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале Виктор Томенко.
Эти средства позволили не только провести ремонт здания, но и полностью обновить мебель и учебные пособия. В настоящее время в двухэтажном детском саду функционируют пять групп для детей возрастом от года до восьми лет, а к летнему сезону планируется открытие еще одной. Глава региона подчеркнул, что обеспечение полноценных условий для дошкольного образования является первостепенной задачей.
«Я испытываю большую радость и как губернатор, и как отец, видя, что дети растут в таких прекрасных условиях, окруженные вниманием и заботой воспитателей. Детские сады для наших ребят — это как второй дом, и крайне важно, чтобы время, проведенное в них, было наполнено радостью», — поделился Томенко.
12:48:24 31-01-2026
Даже на детском саду пиариться надо(
ЕР и М Ра?
17:00:56 31-01-2026
это парадный вход в садик? или чёрный вход?
офигеть архитектура
18:08:06 31-01-2026
гость (17:00:56 31-01-2026) это парадный вход в садик? или чёрный вход?офигеть архит... Думаю эвакуационный выход на случай пожара. Правильно сделано.
Но цвета конечно жесть.
19:17:43 31-01-2026
гость (17:00:56 31-01-2026) это парадный вход в садик? или чёрный вход?офигеть архит... Это запасной выход. Вход внизу, видно же дверь.
20:28:16 31-01-2026
А восьмилетние дети что в садике делают ? А в школе не пора учиться ?
20:47:57 31-01-2026
И сбоку какие-то подмостки. Вход забыли что ли сделать или за 160 лямов обшили 2 стены и деньги кончились?
09:30:58 02-02-2026
Вход видно, пожарный выход - по СНиПу. Но главное наполняемость. В Шипуново (Новосибирская область) шикарный садик, прогулочная территория (или как там называется) полгектара. Рассчитан на 90 человек. Ходит 6 ребятишек (приблизительно столько, сколько воспитателей, нянечек и т.д.), больше нет. Село около 1500 человек.