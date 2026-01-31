В Косихинском районе открыли отремонтированный детский сад за 160 миллионов рублей

Сейчас в учреждении работает пять групп

31 января 2026, 11:45, ИА Амител

Отремонтированный детский сад / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В алтайском селе Косиха после масштабной реконструкции возобновил работу детский сад № 3 "Чебурашка", где воспитываются около ста малышей. На модернизацию здания, построенного в девяностые годы, было выделено свыше 160 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

Эти средства позволили не только провести ремонт здания, но и полностью обновить мебель и учебные пособия. В настоящее время в двухэтажном детском саду функционируют пять групп для детей возрастом от года до восьми лет, а к летнему сезону планируется открытие еще одной. Глава региона подчеркнул, что обеспечение полноценных условий для дошкольного образования является первостепенной задачей.