В Косихинском районе открыли отремонтированный детский сад за 160 миллионов рублей

Сейчас в учреждении работает пять групп

31 января 2026, 11:45, ИА Амител

Отремонтированный детский сад / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
В алтайском селе Косиха после масштабной реконструкции возобновил работу детский сад № 3 "Чебурашка", где воспитываются около ста малышей. На модернизацию здания, построенного в девяностые годы, было выделено свыше 160 миллионов рублей, сообщил в своем Telegram-канале Виктор Томенко.

Эти средства позволили не только провести ремонт здания, но и полностью обновить мебель и учебные пособия. В настоящее время в двухэтажном детском саду функционируют пять групп для детей возрастом от года до восьми лет, а к летнему сезону планируется открытие еще одной. Глава региона подчеркнул, что обеспечение полноценных условий для дошкольного образования является первостепенной задачей.

«Я испытываю большую радость и как губернатор, и как отец, видя, что дети растут в таких прекрасных условиях, окруженные вниманием и заботой воспитателей. Детские сады для наших ребят — это как второй дом, и крайне важно, чтобы время, проведенное в них, было наполнено радостью», — поделился Томенко.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:48:24 31-01-2026

Даже на детском саду пиариться надо(
ЕР и М Ра?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:00:56 31-01-2026

это парадный вход в садик? или чёрный вход?
офигеть архитектура

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:06 31-01-2026

гость (17:00:56 31-01-2026) это парадный вход в садик? или чёрный вход?офигеть архит... Думаю эвакуационный выход на случай пожара. Правильно сделано.
Но цвета конечно жесть.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:43 31-01-2026

гость (17:00:56 31-01-2026) это парадный вход в садик? или чёрный вход?офигеть архит... Это запасной выход. Вход внизу, видно же дверь.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:28:16 31-01-2026

А восьмилетние дети что в садике делают ? А в школе не пора учиться ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:47:57 31-01-2026

И сбоку какие-то подмостки. Вход забыли что ли сделать или за 160 лямов обшили 2 стены и деньги кончились?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

09:30:58 02-02-2026

Вход видно, пожарный выход - по СНиПу. Но главное наполняемость. В Шипуново (Новосибирская область) шикарный садик, прогулочная территория (или как там называется) полгектара. Рассчитан на 90 человек. Ходит 6 ребятишек (приблизительно столько, сколько воспитателей, нянечек и т.д.), больше нет. Село около 1500 человек.

  -3 Нравится
Ответить
