Записи о сексуальном насилии и убийстве девочек Трампом нашли в файлах Эпштейна

Сообщается, что президент США растлевал детей, а не понравившихся убивал и закапывал на поле для гольфа

31 января 2026, 13:00, ИА Амител

Кадр из документального сериала "Джеффри Эпштейн: неприлично богатый" (США, 2020)

Министерство юстиции США обнародовало свыше трех миллионов свежих страниц из "досье Эпштейна". Об этом информирует телеканал Sky News.

В Соединенных Штатах назревает грандиозный скандал: Минюст убрал из опубликованных материалов документ EFTA01660683, который содержал все шокирующие "свидетельства жертв Дональда Трампа и Джефри Эпштейна", сообщает тем временем телеграм-канал "Свежести". Этот файл якобы был доступен публично примерно полтора часа, но скриншоты уже распространились по социальным сетям.

Сообщается, что 13-летняя девочка и подруга жертвы якобы укусили Трампа за половой орган. Выжившая рассказала, как оказалась жертвой и очевидцем "сети сексуального насилия и эксплуатации" на гольф-поле Трампа в Ранчо-Палос-Вердес, Калифорния. По ее словам, жертв сексуального и физического насилия хоронили прямо у гольф-поля, а глава службы безопасности Трампа запугивал выжившую, предупреждая, что она "станет удобрением для последних девяти лунок, как и другие шлюхи", если когда-либо заговорит об увиденном или пережитом. Почти 40 лет назад какая-то девушка якобы выпила что-то и проснулась в одном номере отеля с Трампом (отель тоже принадлежал Трампу).

Далее следует отрывок из файла, где, впрочем, вызывает подозрения упоминание Илона Маска как пожилого участника вечеринок, хотя на момент событий ему было от 28 до 34 лет: "Президент Дональд Трамп организовывал в Мар-а-Лаго вечеринки, которые именовал "девушками из календаря".

Джеффри Эпштейн приводил детей, а Трамп выставлял их на аукцион. Он проверял вульву и влагалище детей, вставляя палец, и оценивал по упругости. Среди гостей были пожилые мужчины, включая Илона Маска, Дональда-младшего, Иванку и Эрика Трампов.

Адвокаты Аллан Дершовиц и Боб Шапиро также были там. «Нас загоняли в комнаты, заставляли делать оральный секс с Дональдом Трампом. Заставляли позволять им проникать в нас. Мне было 13 лет, когда Дональд Трамп изнасиловал меня», — перечисляет "откровения" канал, подчеркивая, что большинство показаний в этих файлах дано не от имени самих жертв, а их подруг.

Единственное исключение — файл, в котором жертва утверждает, что Дональд Трамп был свидетелем, когда ее дядя убил ее новорожденного ребенка.