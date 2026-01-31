Что значит Неделя о мытаре и фарисее и какие традиции с ней связаны?
За три седмицы до Великого поста церковь вспоминает евангельскую притчу о молитвах мытаря и фарисея
31 января 2026, 11:58, ИА Амител
С 1 февраля 2026 года православные христиане начнут готовиться к Великому посту. На этот день выпадает Неделя о мытаре и фарисее ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). Церковь в это время вспоминает притчу, которую часто рассказывал Иисус Христос в своем учении и общении с народом.
О том, кто такие мытарь и фарисей и как они связаны с Великим постом, — в материале amic.ru.
Что за притча о мытаре и фарисее и в чем ее суть?
Притча, которую Иисус Христос часто рассказывал в своем учении и общении с народом, записана в 18-й главе Евангелия от Луки:
"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится".
Здесь мытарь олицетворяет человека, искренне раскаявшегося в грехах своих. Он осознает, что ему не на что рассчитывать, кроме незаслуженной милости Божией. А Фарисей при показном благочестии гордится собой, и даже обращаясь к Богу, превозносит самого себя.
Притча говорит о том, что одни люди могут быть внешне праведны в своих поступках, но в мыслях у них нет смирения, покаяния и любви к ближним. К их молитвам Бог останется равнодушным. Другие могут быть грешны в своем образе жизни, но искрении и смиренны в покаянии. Именно их молитвы будут услышаны.
Притча о мытаре и фарисее призывает людей избавиться от гордыни и не искать в окружающих недостатки.
Кто такие мытарь и фарисей в Библии?
Мытарь — это сборщик налогов и податей, представитель всеми презираемой профессии в библейские времена.
Фарисей — это представитель знати, правящей и религиозной элиты. Фарисеи претендовали на обладание уникальными знаниями, которые им якобы передал Моисей. Они тщательно исполняли внешние обряды, поэтому многие считали их мудрыми и благочестивыми. Еще этих людей отличала особенная набожность, но очень часто она была фальшивой и показной.
Кстати, после этой притчи слово "фарисей" стало синонимом к слову "лицемер". А еще появился глагол "фарисействовать", который означает притворяться, лицемерить, двоедушничать.
Какое отношение эта история имеет к Великому посту?
Какие традиции связаны с Неделей о мытаре и фарисее?
Верующие читают молитвы и притчи, размышляя над их значениями, а также участвуют в богослужениях. С этого дня и до пятой недели Великого поста за всенощным бдением после чтения Евангелия поется покаянная молитва: "Покаяния отверзи ми двери".
Кроме того, в этот период христиане стараются проявлять любовь и милосердие к ближнему, совершать добрые поступки и помогать нуждающимся.
А что нельзя делать в Неделю о мытаре и фарисее?
Важно избегать гордыни и самовозвеличивания. Эти чувства идут вразрез со смирением и искренним раскаянием, к которым призывает притча о мытаре и фарисее.
Также нельзя ссориться, сквернословить и обманывать кого-либо — эти поступки не соответствуют духу смирения и любви к ближнему.
Кроме того, в Неделю о мытаре и фарисее стоит обойтись без каких-либо вредных привычек, ведь поддержание здоровья тела — тоже неотъемлемая часть духовной практики.
Комментарии 0