Притча, которую Иисус Христос часто рассказывал в своем учении и общении с народом, записана в 18-й главе Евангелия от Луки:

"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится".

Здесь мытарь олицетворяет человека, искренне раскаявшегося в грехах своих. Он осознает, что ему не на что рассчитывать, кроме незаслуженной милости Божией. А Фарисей при показном благочестии гордится собой, и даже обращаясь к Богу, превозносит самого себя.

Притча говорит о том, что одни люди могут быть внешне праведны в своих поступках, но в мыслях у них нет смирения, покаяния и любви к ближним. К их молитвам Бог останется равнодушным. Другие могут быть грешны в своем образе жизни, но искрении и смиренны в покаянии. Именно их молитвы будут услышаны.

Притча о мытаре и фарисее призывает людей избавиться от гордыни и не искать в окружающих недостатки.