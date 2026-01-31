НОВОСТИОбщество

Резкое потепление почти до нуля ожидается в Алтайском крае 31 января

Сегодня температура может подняться до -1 градуса

31 января 2026, 12:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно информации, опубликованной на сайте Алтайского ЦГМС, 31 января в дневное время в предгорных районах Алтайского края ожидается повышение температуры местами до -1 градуса. На основной части территории термометры покажут от -6 до -11 градусов.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 2–7 м/с. В отдельных локациях возможны порывы ветра до 13 м/с.

В последний день января в Барнауле ожидается температура в пределах -6…-8 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер, скорость которого будет варьироваться от 2 до 7 м/с.

Зима на Алтае / Фото: amic.ru

На Алтайский край надвигается резкое потепление до -3 градусов

Комфортная погода может сохраниться и в первую неделю февраля
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:14:26 31-01-2026

Полдень уже. -17°. Не успеет до нуля. Кручу верчу, сенсацию хочу].

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:22 01-02-2026

Где это было, когда это было? В ЦГМС, а может во сне?))

  -1 Нравится
Ответить
