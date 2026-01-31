Резкое потепление почти до нуля ожидается в Алтайском крае 31 января
Сегодня температура может подняться до -1 градуса
31 января 2026, 12:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Согласно информации, опубликованной на сайте Алтайского ЦГМС, 31 января в дневное время в предгорных районах Алтайского края ожидается повышение температуры местами до -1 градуса. На основной части территории термометры покажут от -6 до -11 градусов.
Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 2–7 м/с. В отдельных локациях возможны порывы ветра до 13 м/с.
В последний день января в Барнауле ожидается температура в пределах -6…-8 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер, скорость которого будет варьироваться от 2 до 7 м/с.
12:14:26 31-01-2026
Полдень уже. -17°. Не успеет до нуля. Кручу верчу, сенсацию хочу].
16:23:22 01-02-2026
Где это было, когда это было? В ЦГМС, а может во сне?))