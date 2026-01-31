Жительница Рубцовска перевела мошенникам 10 миллионов рублей
Она поверила, что ее счет используют аферисты
31 января 2026, 13:05, ИА Амител
27-летняя жительница Рубцовска стала жертвой тщательно спланированного мошенничества, в результате которого потеряла в общей сложности 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
Преступники действовали по распространенной схеме: злоумышленник, назвавшись работником ФСБ, сообщил потерпевшей о якобы проводимых махинациях с ее банковскими счетами. Когда женщина проинформировала об отсутствии денег на счетах (сбережения были дома), план оперативно поменяли: аферист заявил о появившейся информации о поддельных банкнотах и убедил срочно передать наличные для "проверки" и обеспечения их защиты.
В итоге пострадавшая отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей наличными. Стоит отметить, что ранее ее уже обманывали по похожей схеме, тогда рубцовчанка лишилась 2,5 миллиона рублей под предлогом "защиты активов". Следовательно, общий ущерб составил 10 миллионов рублей.
13:10:56 31-01-2026
А говорят, что снаряд в одну и ту же воронку два раза не падает! Это ж насколько надо быть глупой...
18:02:13 31-01-2026
Гость (13:10:56 31-01-2026) А говорят, что снаряд в одну и ту же воронку два раза не пад... Да там наверное воронка размером с Рубцовск
13:18:45 31-01-2026
Не достойна денег дама - умным людям они нужнее.
Секта верующих в телефонное ФСБ не заслуживает сочувствия.
14:10:03 31-01-2026
деньги отмывают.
я шестивольтовая, поэтому открылась и поверила.
пишут заявление, полиция ищет, то чего никогда потом не найдут.
на выходе - деньги чистые, к потерпевшей вопросов нет, а кошенника никто и никогда не найдет.
17:18:03 31-01-2026
Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... Позоже на то. Что то часто последнее время у 25+ летних миллионы водятся🧐
18:38:12 31-01-2026
Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... Бред. Как ты докажешь происхождение у тебя денег - я у дурочки отжал?
22:16:21 31-01-2026
Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... На каком выходе деньги чистые? Под отмыванием понимается легализация, а у нее их забрали мошенники.(или типа забрали) Поясните с чего они станут легальными она что объяснила их появление, они просто из одного места ушли в другое.
14:39:21 31-01-2026
У неё ещё есть деньги? Позвонить что ли? Только сдаётся, что другим она не поверит. Похоже, тут она всё просчитала. Мутит бабёнка.
14:43:38 31-01-2026
Для начала надо выяснить откуда у нее 7.5 миллионов, действительно очень похоже на аферу, подозрительно что не в первый раз и дома хранила деньги.
20:21:50 31-01-2026
Десятилетиями "нейтрализуют" аферистов, ан "воз и ныне там" и даже, как на дрожжах, растёт количество махинаций! Не звеньями ли единой цепи являются "сыскари" и мошенники?
20:33:34 01-02-2026
Спорим, через год ей позвонят и спросят код из смс для доставки букета