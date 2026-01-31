Жительница Рубцовска перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Она поверила, что ее счет используют аферисты

31 января 2026, 13:05, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

27-летняя жительница Рубцовска стала жертвой тщательно спланированного мошенничества, в результате которого потеряла в общей сложности 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Преступники действовали по распространенной схеме: злоумышленник, назвавшись работником ФСБ, сообщил потерпевшей о якобы проводимых махинациях с ее банковскими счетами. Когда женщина проинформировала об отсутствии денег на счетах (сбережения были дома), план оперативно поменяли: аферист заявил о появившейся информации о поддельных банкнотах и убедил срочно передать наличные для "проверки" и обеспечения их защиты.

В итоге пострадавшая отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей наличными. Стоит отметить, что ранее ее уже обманывали по похожей схеме, тогда рубцовчанка лишилась 2,5 миллиона рублей под предлогом "защиты активов". Следовательно, общий ущерб составил 10 миллионов рублей.