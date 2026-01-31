НОВОСТИПроисшествия

Жительница Рубцовска перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Она поверила, что ее счет используют аферисты

31 января 2026, 13:05, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

27-летняя жительница Рубцовска стала жертвой тщательно спланированного мошенничества, в результате которого потеряла в общей сложности 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Преступники действовали по распространенной схеме: злоумышленник, назвавшись работником ФСБ, сообщил потерпевшей о якобы проводимых махинациях с ее банковскими счетами. Когда женщина проинформировала об отсутствии денег на счетах (сбережения были дома), план оперативно поменяли: аферист заявил о появившейся информации о поддельных банкнотах и убедил срочно передать наличные для "проверки" и обеспечения их защиты.

В итоге пострадавшая отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей наличными. Стоит отметить, что ранее ее уже обманывали по похожей схеме, тогда рубцовчанка лишилась 2,5 миллиона рублей под предлогом "защиты активов". Следовательно, общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мошенники начали выманивать деньги у мужчин на сайтах знакомств для "лечения ребенка"

В России работает новая схема обмана — злоумышленники просят деньги на лечение несуществующих детей
НОВОСТИОбщество

Рубцовск Происшествия Мошенники

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:10:56 31-01-2026

А говорят, что снаряд в одну и ту же воронку два раза не падает! Это ж насколько надо быть глупой...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:13 31-01-2026

Гость (13:10:56 31-01-2026) А говорят, что снаряд в одну и ту же воронку два раза не пад... Да там наверное воронка размером с Рубцовск

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:18:45 31-01-2026

Не достойна денег дама - умным людям они нужнее.
Секта верующих в телефонное ФСБ не заслуживает сочувствия.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:03 31-01-2026

деньги отмывают.
я шестивольтовая, поэтому открылась и поверила.
пишут заявление, полиция ищет, то чего никогда потом не найдут.
на выходе - деньги чистые, к потерпевшей вопросов нет, а кошенника никто и никогда не найдет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:03 31-01-2026

Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... Позоже на то. Что то часто последнее время у 25+ летних миллионы водятся🧐

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:12 31-01-2026

Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... Бред. Как ты докажешь происхождение у тебя денег - я у дурочки отжал?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:16:21 31-01-2026

Гость (14:10:03 31-01-2026) деньги отмывают.я шестивольтовая, поэтому открылась и по... На каком выходе деньги чистые? Под отмыванием понимается легализация, а у нее их забрали мошенники.(или типа забрали) Поясните с чего они станут легальными она что объяснила их появление, они просто из одного места ушли в другое.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:39:21 31-01-2026

У неё ещё есть деньги? Позвонить что ли? Только сдаётся, что другим она не поверит. Похоже, тут она всё просчитала. Мутит бабёнка.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:38 31-01-2026

Для начала надо выяснить откуда у нее 7.5 миллионов, действительно очень похоже на аферу, подозрительно что не в первый раз и дома хранила деньги.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:50 31-01-2026

Десятилетиями "нейтрализуют" аферистов, ан "воз и ныне там" и даже, как на дрожжах, растёт количество махинаций! Не звеньями ли единой цепи являются "сыскари" и мошенники?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:34 01-02-2026

Спорим, через год ей позвонят и спросят код из смс для доставки букета

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров