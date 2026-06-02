"Застрявшего" в пруду лося перевезли в безопасное место и выпустили в дикую природу

Для транспортировки ветеринары применили специальные препараты и временно усыпили лося

02 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Сбежавший от спасателей лось / Фото: "Барнаул 22"

Лося, который оказался в городской среде и привлек внимание жителей, благополучно вернули в естественную среду обитания. Для этого потребовалась помощь спасателей, ветеринаров и специалистов охотничьего хозяйства.

Как сообщили в паблике "Барнаул 22", на место выехали четыре сотрудника управления ГО и ЧС, специалист ветеринарной службы и два представителя охотничьего хозяйства. После осмотра животного специалисты пришли к выводу, что лось не пострадал и находится в нормальном состоянии.

Тем не менее было принято решение вывезти сохатого подальше от населенных пунктов. Специалисты пояснили, что это необходимо для безопасности самого животного, которое могло получить травмы или выбежать на проезжую часть.

Для транспортировки ветеринары применили специальные препараты и временно усыпили лося. После этого животное погрузили в прицеп и доставили в естественную среду обитания. Когда действие препаратов закончилось, сохатый самостоятельно убежал.

История лося привлекла внимание жителей Барнаула. В одном из телеграм-каналов и социальных сетях появились сообщения о том, что на территории садоводства "Меланжист" животное оказалось в водоеме и якобы не может выбраться самостоятельно.

На опубликованном видео авторы предположили, что лось пришел к озеру из ближайшего леса. На место тогда также прибыли спасатели. Однако когда специалисты приблизились к животному, чтобы оказать помощь, сохатый самостоятельно выбрался из воды и скрылся.

После публикации записи в комментариях развернулось обсуждение произошедшего. Некоторые пользователи предположили, что животное просто отдыхало в воде и не нуждалось в помощи.

В итоге история завершилась благополучно. По данным специалистов, лось не получил травм и после перевозки был выпущен в дикую природу.