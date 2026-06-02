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Лось, "застрявший" в пруду в Барнауле, убежал после приезда спасателей

Не дали постоять в прохладной воде

02 июня 2026, 11:45, ИА Амител

В Барнауле на территории садоводства "Меланжист" в одном из водоемов "увяз лось". Об этом сообщили в канале СНТ в Max.

«У нас в озере застрял лось. Наверное, отсюда пришел», — отметили на видео, указав, что животное не может выбраться самостоятельно.

На место прибыли спасатели. Когда специалисты приблизились к лосю, чтобы помочь ему, животное само выбежало из озера и скрылось.

В комментариях отметили, что лось просто прохлаждался в воде, но и даже тут его не оставили в покое.

Ранее забавная ситуация произошла в барнаульском зоопарке, где посетители увидели спаривание хорьков и приняли происходящее за "жестокое убийство". В итоге руководству учреждения пришлось объяснять, что все хорьки здоровы и активны, все показатели в норме.

Лось попытался зайти в автобус в Подмосковье / Фото : Госавтоинспекция России/Telegram

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НОВОСТИОбщество

Барнаул забавные истории дикие животные
       

Комментарии 4

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Гость

12:38:42 02-06-2026

Действительно, лось! Здоровый такой!

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Гость

17:18:37 02-06-2026

Гость (12:38:42 02-06-2026) Действительно, лось! Здоровый такой!... Это лосиХа, большенькая. Но рогов то нет.

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Гость

13:25:41 02-06-2026

Не дали спокойно купаться лосику

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Гость

14:33:55 02-06-2026

Пусть охлаждается, чем перед машинами на дорогу выбегать.

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