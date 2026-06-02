Лось, "застрявший" в пруду в Барнауле, убежал после приезда спасателей

Не дали постоять в прохладной воде

02 июня 2026, 11:45, ИА Амител

В Барнауле на территории садоводства "Меланжист" в одном из водоемов "увяз лось". Об этом сообщили в канале СНТ в Max.

«У нас в озере застрял лось. Наверное, отсюда пришел», — отметили на видео, указав, что животное не может выбраться самостоятельно.

На место прибыли спасатели. Когда специалисты приблизились к лосю, чтобы помочь ему, животное само выбежало из озера и скрылось.

В комментариях отметили, что лось просто прохлаждался в воде, но и даже тут его не оставили в покое.

Ранее забавная ситуация произошла в барнаульском зоопарке, где посетители увидели спаривание хорьков и приняли происходящее за "жестокое убийство". В итоге руководству учреждения пришлось объяснять, что все хорьки здоровы и активны, все показатели в норме.