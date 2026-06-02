Лось, "застрявший" в пруду в Барнауле, убежал после приезда спасателей
Не дали постоять в прохладной воде
02 июня 2026, 11:45, ИА Амител
В Барнауле на территории садоводства "Меланжист" в одном из водоемов "увяз лось". Об этом сообщили в канале СНТ в Max.
«У нас в озере застрял лось. Наверное, отсюда пришел», — отметили на видео, указав, что животное не может выбраться самостоятельно.
На место прибыли спасатели. Когда специалисты приблизились к лосю, чтобы помочь ему, животное само выбежало из озера и скрылось.
В комментариях отметили, что лось просто прохлаждался в воде, но и даже тут его не оставили в покое.
Ранее забавная ситуация произошла в барнаульском зоопарке, где посетители увидели спаривание хорьков и приняли происходящее за "жестокое убийство". В итоге руководству учреждения пришлось объяснять, что все хорьки здоровы и активны, все показатели в норме.
12:38:42 02-06-2026
Действительно, лось! Здоровый такой!
17:18:37 02-06-2026
Гость (12:38:42 02-06-2026) Действительно, лось! Здоровый такой!... Это лосиХа, большенькая. Но рогов то нет.
13:25:41 02-06-2026
Не дали спокойно купаться лосику
14:33:55 02-06-2026
Пусть охлаждается, чем перед машинами на дорогу выбегать.