Жительница Барнаула выиграла диван, просидев на нем несколько часов

Необычный конкурс недавно прошел в ТВК "Гранд Арена"

Победительница шоу "Битва за диван" / Фото: ТВК "Гранд Арена"

В торговом центре "Гранд Арена" состоялось необычное ежегодное шоу "Битва за диван", где участники сражались за право обладать комфортным диваном. Главное правило было простым, но требовало немалой выдержки: просидеть на этом самом диване дольше всех.

"В этом году мы проводим такой конкурс уже второй раз совместно с нашим постоянным партнером – "Мега Мебель". Случайным образом среди всех заявок мы отобрали участников, которые продолжили битву уже сидя на том самом диване и проявляли свое упорство, смекалку и выдержку. Это очень интересный формат, организаторы, участники и зрители получили много классных эмоций", – рассказала маркетолог ТВК "Гранд-Арена" Дарья Шмакова.

Участники Анастасия Логвинова, Елена Распопина, Олеся Белан, Дмитрий Захаров, Илья Шестаков не только должны были продемонстрировать свою выносливость, но и выполнять задания ведущего, чтобы остаться в игре. Участники пили на скорость воду, соревновались в знаниях предметов интерьера, математических вычислениях, слушали на репите музыку и даже отказывались от денежных призов, демонстрируя свою решимость.

В этот день никто не остался без подарка. В ТВК "Гранд Арена" подготовили ценные призы для всех участников и болельщиков. А главный приз от генерального партнера розыгрыша – мебельной фабрики "Мега Мебель" – достался жительнице Барнаула Олесе Белан.

Шоу "Битва за диван" / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Довольными остались все.

"На шоу меня отправила жена, перед этим хорошенько покормив плотным завтраком, поэтому уже на первом конкурсе, где нужно было съесть пачку печенья, я выбыл. Но эмоции на высоте! В следующем году вернусь побеждать!" – поделился участник Илья Шестаков.

Третьей с соревнования ушла (и с подарками, и деньгами) Анастасия Распопина.

"Прекрасное начало дня, даже не расстроилась, что осталась без дивана. Пойдем с семьей в кафе, проведем время вместе", – рассказала девушка.

Победительница Олеся Белан эмоций пока не поняла.

"Жду, когда увижу всех родных, и они скажут: "Ого! Как так!" Вот тогда, наверное, эти эмоции в полной мере придут. Один раз в жизни мне повезло. Спасибо всей команде за такой конкурс, за такой замечательный приз!" – поделилась обладательница нового дивана.

Полный фотоотчет мероприятия смотрите по ссылке.

Главный партнер: "Мега Мебель".

