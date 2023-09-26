Жительница Рубцовска перекрыла дорогу соседям, чтобы не ездили по новому асфальту
Люди опасаются, что скорая и пожарные не смогут своевременно попасть во двор
26 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
В Рубцовске старшая по дому № 96 по ул. Алтайской заблокировала доступ к дороге жителям соседних домов, чтобы они не ездили по свежему асфальту, пишет Mash Siberia.
По данным канала, женщина с разрешения администрации поставила шлагбаум с тремя замками, повесила на него самодельный запрещающий знак, а на дерево поблизости прикрепила камеру видеонаблюдения.
Многие переживают, что скорая или пожарные не смогут попасть во двор, неместные не поймут, куда нужно заезжать, а жители соседних домов огорчились тем, что сквозной проезд для них теперь оказался перекрыт.
В итоге шлагбаум стал причиной ссор и ругани. Конструкцию уже ломали и чинили. А в ночь на 26 сентября ее и вовсе вырвали неизвестные.
В администрации при этом якобы заявили, что это вообще не их дело.
"Чиновники объяснили: мол, разрешение на шлагбаум не выдавали, а их фразу "не возражаем" надо понимать как-то по-другому", – отмечает канал.
12:27:17 26-09-2023
Это решение принимала не одна жительница дома, а явно большинство проживающих. Им надоело, что их двор стал местом где и дне и ночью горцуют водители, порой не сбавляя скорости. А там ходят дети, пожилые люди. Они переживают за свою безопасность. Всё правильно сделали люди. А тех кто сломал - найти и наказать, другим будет неповадно.
14:54:00 26-09-2023
горожанка (12:27:17 26-09-2023) Это решение принимала не одна жительница дома, а явно больши... а когда эти ваши пожилые будут ждать скорую, в надеде на спасение от инсульта, и умирать - будете по другому кукарекать
12:31:35 26-09-2023
Снять новый асфальт и запихать ей в трусы. И все.
12:39:13 26-09-2023
В Рубцовске живут по понятиям
12:45:05 26-09-2023
как забавно смотреть как псы с шавками грызутся, убогие .
15:57:10 26-09-2023
Гость (12:45:05 26-09-2023) как забавно смотреть как псы с шавками грызутся, убогие . ... Действительно забавно. Грызутся псы с шавками, а рядом сидит гнида и прикалывается.,.
16:25:16 26-09-2023
я еще и подсеваю)
17:10:35 26-09-2023
ишь как заерзали как гонять по дворам так для них норма,как парковаться зимой на расчищеных местах так тоже норма. а как запретили делать так сразу ноют. если бы во дворах не парковались левые люди или же не гоняли то и палки бы не ставили