Жительница Рубцовска перекрыла дорогу соседям, чтобы не ездили по новому асфальту

Люди опасаются, что скорая и пожарные не смогут своевременно попасть во двор

26 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: Mash Siberia

В Рубцовске старшая по дому № 96 по ул. Алтайской заблокировала доступ к дороге жителям соседних домов, чтобы они не ездили по свежему асфальту, пишет Mash Siberia.

По данным канала, женщина с разрешения администрации поставила шлагбаум с тремя замками, повесила на него самодельный запрещающий знак, а на дерево поблизости прикрепила камеру видеонаблюдения.

Многие переживают, что скорая или пожарные не смогут попасть во двор, неместные не поймут, куда нужно заезжать, а жители соседних домов огорчились тем, что сквозной проезд для них теперь оказался перекрыт.

В итоге шлагбаум стал причиной ссор и ругани. Конструкцию уже ломали и чинили. А в ночь на 26 сентября ее и вовсе вырвали неизвестные.

В администрации при этом якобы заявили, что это вообще не их дело.